Eckhard Baier ist Thüringens ältester Fechter und war in Freyburg erfolgreich

Sondershausen/Freyburg. Neben Fechten versuchte sich der 81-jährige Sondershäuser Baier auch im Schwimmen, Luftgewehrschießen, Schlagballweitwurf, Weitsprung und Sprint. WElch klasse Leistung

Immer wieder ist es für Eckhard Baier etwas Besonderes: Der Sondershäuser, der Thüringens ältester Fechter ist, trat mit fast 81 Jahren bei den 55. Jahn-Mehrkämpfen in Freyburg/Unstrut an. „ Schon im Gründungsjahr dieser Wettkämpfe 1955 ging ich mit 15 Jahren an den Start. Inzwischen bin ich der älteste Teilnehmer, weshalb ich auf Bitten des Bürgermeisters Freyburgs gemeinsam mit der jüngsten Teilnehmerin Leni (9 Jahre) einen Kranz am Denkmal des Turnvaters niederlegte. Dank dieser Würdigung Jahns habe ich schon zwei Freundinnen, die über 70 Jahre jünger sind als ich. Das mache mir mal jemand nach“, lacht Baier, der immer wieder einen kleinen Scherz auf Lager hat und noch immer nicht ans Aufhören denkt. Der unermüdliche Fechter startet bei nationalen und internationalen Wettkämpfen für die BSG Stahl Nordhausen.

Die Jahnwettkämpfe beinhalten sechs Disziplinen: Luftgewehrschießen, Schlagballweitwurf, Weitsprung, Sprint, Schwimmen und Degenfechten. „Weitsprung, Sprint und Schwimmen waren für mich kräftemäßig die größte Herausforderung. Aber mein persönliches Ziel habe ich erreicht: Durchhalten und auch den Spaß bei allem genießen“, so der Sondershäuser weiter. Mit seinem Turnierergebnis, Platz 4 in seiner Altersklasse (ab 70), ist Baier höchst zufrieden und hofft einfach, gesund zu bleiben und vielleicht noch die ein oder andere junge Freundin zu bekommen.