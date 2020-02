Nordhausen. Nico Reim vom Karate-Dojo-Kwai Nordhausen räumt bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Waltershausen ordentlich ab

Edelmetall für Nordhäuser Karate-Nachwuchs

Am Samstag fanden im thüringischen Waltershausen die mitteldeutschen Meisterschaften im Karate statt. Dort errangen die Nordhäuser Kämpfer Gold, Silber und zweimal Bronze. Bei den Schülern B (12 bis 13 Jahre) gelang es Nico Reim, die gesamte Konkurrenz hinter sich zu lassen. Er gewann alle Kämpfe mit 3:0-Kampfrichterstimmen. Im Kata-Team kämpfte er sich mit seinen beiden Mitstreitern auf Platz zwei vor. Um noch ein bisschen Wettkampfpraxis zu sammeln, startete Reim ebenfalls in der nächsthöheren Altersklasse. Bei der Jugend (14 bis 17 Jahre) traf er dort neben Anderen auch auf seine Vereinskameraden Fynn Quentin Ritter und Leon Schneider. Am Ende landeten Reim und Ritter gemeinsam auf Rang drei und Schneider auf dem fünften Platz. „Ich bin glücklich, dass ich auch bei den Älteren erfolgreich mitkämpfen konnte“, resümierte Reim nach dem Turnier. Auf jeden Fall war es neben den Erfolgen auch eine gute Vorbereitung auf die bald stattfindenden Thüringer Landesmeisterschaften.

Interessenten an authentischer und qualitativ hochwertiger Kampfkunst bietet der Karate-Do-Kwai Nordhausen ein vierwöchiges kostenloses Probetraining. In der Sportart Karate gibt es verschiedene, nach Alter gestaffelte Trainingsgruppen für Kinder, Erwachsene und auch eine eigene Senioren-Gruppe.

