In der Gruppenphase der Champions League trafen die Thüringerinnen mit Emily Bölk (Mitte) zuletzt im Oktober 2018 auf den HC Podravka Vegeta. Gegen das Team um Dragica Dzono (links) und Karyna Yezhykava (rechts) verloren sie damals zu Hause knapp, gewannen aber danach in Koprivnica.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EHF-Cup: THC-Handballerinnen treffen im Viertelfinale auf Koprivnica

Auf die Handballerinnen des Thüringer HC kommt im Viertelfinale des EHF-Pokals eine schwere Aufgabe zu. Nach ihrer perfekten Gruppenphase mit sechs Siegen in sechs Spielen treffen die Frauen um Trainer Herbert Müller in der K.o.-Runde auf das kroatische Team des HC Podravka Vegeta. Das ergab die Auslosung am Dienstag der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien.

Die Thüringerinnen müssen am Wochenende 29. Februar/1. März zunächst bei der Mannschaft aus Koprivnica antreten. Eine Woche später, voraussichtlich am 8. März, erwarten sie den Tabellenführer der ersten kroatischen Liga in Nordhausen zum Rückspiel.

Sofern sich der Thüringer HC gegen den 15-maligen kroatischen Meister durchsetzt, geht es im Halbfinale gegen den CS Gloria Bistrita (Rumänien) oder Herning-Ikast HB aus Dänemark. In den beiden weiteren Viertelfinalspielen stehen sich Kastamonu (Türkei) und der ungarische Titelverteidiger Siófok gegenüber sowie der russische Handball Club Lada aus Togliatti und Odense (Dänemark).