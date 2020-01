Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein besonderes Jubiläum

Rund 2200 Laufbegeisterte haben das getan, was sie am letzten Tag des Jahres am liebsten tun – laufen. Was auch sonst. Der Andrang war der größte der letzten Jahre. So groß, dass noch Startnummern aus der stillen Reserve rangeholt werden mussten. Für einen von ihnen, den 77-jährigen Werner Köhler aus Büßleben, war es am Tag nach seinem Geburtstag ein ganz besonderes Erlebnis. Er feierte Läuferjubiläum. 20 Mal hat er seit 1999 immer wieder – bis auf zwei Ausnahmen – am Silvestertag seine 4-Kilometer-Distanz auf den beiden Runden ums Steigerwaldstadion absolviert. In einer auch diesmal für sein Alter äußerst bemerkenswerten Zeit von 22 Minuten und 22 Sekunden. Das muss ihm ein Jüngerer erstmal nachmachen. Werner Köhler erinnert sich noch genau an den Silvestertag 1999. Tags zuvor, an seinem 57. Geburtstag, wurde auch Enkelin Carolin geboren. Vor Freude und aus einem ganz besonderen Glücksgefühl heraus habe er sich damals vorgenommen, etwas Verrücktes zu machen. Eben die Silvesterlaufpremiere. Untrainiert und in Arbeitsschuhen hat er dann das Verrückte tatsächlich durchgezogen. Ganz schön platt sei er hinterher gewesen, aber total glücklich.

Zweimal pro Woche laufen, dreimal Radfahren Seither läuft der Erfurter nicht nur den Silvesterlauf – seine Bestzeit liegt bei 16:54 Minuten – sondern auch regelmäßig zweimal wöchentlich. Von Büßleben nach Obernissa und zurück. Macht etwas mehr als sechs Kilometer. Als Draufgabe fährt er auch noch an drei Tagen mit dem Rad, jeweils so um die 35 Kilometer. Das Rauchen hat er vor Jahren aufgegeben. Alles passt. „Ich fühle mich mit dem Sport topfit“, sagt er und strahlt, als er die Ergebnislisten durchsieht und feststellt, dass er in der Altersklasse M70 wieder Dritter geworden ist. Das sei ihm nun schon zum 14. Mal gelungen, sagt der schlanke und drahtige Senior stolz. Und nun kann nachgefeiert werden. Denn nicht nur die Enkelin hat mit ihm am 30. Dezember Geburtstag, auch seine Frau darf tags zuvor jeweils Geburtstagsgäste begrüßen. Da muss mit dem Alkoholgenuss aufgepasst werden. Schließlich steht die letzte Lauf-Prüfung des Jahres vor der Tür. „Sehr zufrieden“, so Werner Köhlers Urteil nach den strapaziösen 4000 Metern. Wenn er gesund bleibe, will er, solange es gehe, weiter laufen, sagt er. Beste Aussichten für ein vitales Jahr 2020.