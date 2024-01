Tagebuch Ein Blick hinter die Kulissen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof

Oberhof Sportchef Marco Alles über eine Besonderheit beim Wintersport-Spektakel im Thüringer Wald

Da staunte selbst Annett Schwarz nicht schlecht. Seit mehr als 20 Jahren führt sie Besucherscharen während der Biathlon-Veranstaltungen durch die Oberhofer Arena und gewährt den Fans dabei zahlreiche Blicke hinter die Kulissen. Doch am Donnerstag stand plötzlich eine ganze Busbesatzung auf der Matte und begehrte Einlass. Spontan wurden die 50 Personen in fünf Gruppen aufgeteilt. Und ab ging es in die „heiligen Hallen“ des Biathlons.

„Das Interesse an den Backstage-Führungen ist von Jahr zu Jahr größer geworden“, sagt die 55-Jährige, die mit ihrem zehnköpfigen Team auch an den Wettkampftagen mit den Gästen unterwegs ist. Erklärt wird dabei der Wandel des Stadions zu einer der modernsten Wintersportstätten der Welt; gezeigt werden intime Bereiche wie das Tunnelsystem, den die Sportler, Techniker und Trainer nutzen, oder auch der Schießstand. Wird dort nicht gerade gezielt, geht es sogar in dessen Herzstück hinter die Scheiben. Ein ganz besonderes Erlebnis.

Hin und wieder wird Annett Schwarz, die seit vielen Jahren für den SV Eintracht Frankenhain ehrenamtlich im Einsatz ist, von prominenten Ex-Sportlern unterstützt. Wenn Sven Fischer oder Frank Luck aus dem Nähkästchen plaudern, werden aus den 45 Minuten nicht selten mehr. Und Erinnerungen fürs Leben bleiben ohnehin.