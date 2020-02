Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein frühzeitiger Feierabend

Christian Kretzer schaut kurz nach oben. Dort erblickt der Kicker der BSG Chemie Kahla ein alarmierendes Rot – ihm vor die Nase gehalten vom Schiedsrichter. Nach einem Rempler gegen seinen Leinefelder Gegenspieler bleibt dieser liegen. Die Eichsfelder machen zudem sofort Dampf nach vorn, treffen zum zwischenzeitlichen 2:0. Bei den Porzellanstädtern ist bei der Endrunde um die Thüringer Futsalmeisterschaft in Apolda der Wurm drin. Das Aus kommt bereits in der Vorrunde.

Robust gehen die Chemiker in ihren drei Staffelspielen zu Werke. Den einen Punkt, den sie am Ende auf der Habenseite verbuchen, holen sie gleich im Auftaktspiel gegen Gumpelstadt, ein Kreisoberligist aus Westthüringen. Ein dickes Dankeschön geht in dieser Partie vor allen Dingen an den eigenen Keeper, der in der Schlussphase gleich zwei Strafstöße hält. Nach drei Teamfouls, so will es die Regel im Futsal, gibt’s für jedes weitere Vergehen dieser Art einen Freischuss aus zehn Metern. Kahla hat aber Glück, doch ist’s das schon gewesen mit der Herrlichkeit der BSG Chemie. Gegen Leinefelde verliert man schlussendlich mit 1:3, gefolgt von einem 0:1 gegen Bad Berka.

Die Kahlaer beenden das Turnier als Letzter ihrer Gruppe – chancenlos eingedenk fehlender spielerischer Mittel, sich selbst um den Lohn bringend wegen der Vielzahl von eigenen Fouls. Teams wie Bad Berka machten es den Chemikern vor, wussten mit Spielwitz zu überzeugen. Die Kahlaer ließen ihr Können viel zu selten aufblitzen, stoppten sich so am Ende selbst.

Der Gesamtsieg ging am Ende an den SC 1903 Weimar, für den es in der Nachbarstadt quasi ein Heimspiel war. Das Endspiel bestritten sie Verbandsliga-Primus Fahner Höhe – es war das Duell der beiden besten Mannschaften des Turniers. Weimar obsiegte nach Verlängerung mit 2:1. Kahlas Kicker waren da längst nur noch in der Zuschauerrolle. Es war ein gebrauchter Tag für die BSG Chemie.