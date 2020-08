Breitungen. Erster Crosslauf in Westthüringen seit Monaten geht problemlos über die Bühne. 246 Teilnehmer starten am Pleßberg.

Ein ganz realer Volkslauf am Pleßberg

„Endlich wieder ein richtiger Wettkampf.“ Dieser Satz war am Sonntagvormittag vor der Breitunger Sporthalle häufig zu hören. Nach mehreren Monaten, in denen sich die Ausdauerläufer mit virtuellen Rennen begnügen mussten, übernahm der Lauftreff Breitungen eine Vorreiterrolle und machte mit dem 17. Werraenergie-Pleßlauf den realen Neuanfang in West- und Südthüringen. 246 Teilnehmern auf drei verschiedenen Distanzen nutzten die Chance, wieder mit Startnummer durch Start- und Zielbogen zu laufen.