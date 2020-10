„Ein gutes Omen“ für das Downhill-Ass

Im fünften Jahr ihrer Downhill-Karriere nimmt die Saalfelderin Nina Hoffmann am kommenden Wochenende im österreichischen Leogang (Tirol) bereits zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. In den Alpen will die 24-Jährige als einzige Thüringer Starterin im Teilnehmerfeld vorn mitmischen. Wir unterhielten uns mit der frischgebackenen deutschen Meisterin über E-Bikes, häufige Corona-Tests, frostige Temperaturen und Nudeln von der Schwestern.

Haben Sie die bequeme Seite des Radfahrens entdeckt?

Warum?

Sie haben doch seit etwa drei Wochen ein E-Bike. Da könnte man durchaus auf den Gedanken kommen.

(lacht) Ach was. Es ist nicht unbedingt bequemer, aber eine gute Alternative, um nach einer harten Trainingseinheit sich noch etwas locker zu treten, ohne dass der Puls hochgeht. Und ich muss zugeben: So ein E-Bike macht schon ziemlich viel Spaß.

Beim ihrem Saisonhöhepunkt, der bevorstehenden Downhill-WM, müssen Sie sich aber auf Beinkraft verlassen. Sind Sie fit?

Ich fühle mich sehr gut, das Rad funktioniert super. Insofern bin ich sehr optimistisch, was das kommende Wochenende in Leogang angeht.

Wegen der Corona-Pandemie ist es zugleich der erste große Wettkampf auf internationaler Bühne in diesem Jahr. Ein Vor- oder Nachteil?

Schwierig. Aber es ist schon cool, weil keiner so richtig weiß, wo er steht. Da ist der Ausgang schon ein bisschen offen, weil ja auch die anderen so gut wie noch keine internationalen Wettkämpfe bestritten haben. Es wird also ganz schön spannend.

Bei ihrer ersten und zugleich letzten WM-Teilnahme vor zwei Jahren im schweizerischen Lenzerheide wurde Sie auf Anhieb Neunte. Was ist dieses Jahr drin?

Da sind viele schnelle Mädels dabei. Ich denke mal, fünf, sechs fahren meinen Speed. Aber ich möchte schon unter die besten Fünf, wenn alles perfekt läuft ist vielleicht auch das Treppchen drin. Ich habe ja auch recht gute Erinnerungen an die Strecke in Leogang.

Inwiefern?

Ich habe dort im vergangenen Jahr meine bisher bestes Weltcup-Resultat erreicht, bin Zweiter geworden. Die WM-Strecke ist zwar im unteren Teil komplett anders, aber es vielleicht dennoch ein gutes Omen. Aber der untere Teil wird sehr spaßig.

Die Fahrer müssen in diesem Jahr gleich mit zwei Unwägbarkeiten zurecht kommen. Zum einen ist da Corona, zum anderen die Witterung. Vor ein paar Tagen hat es in Tirol recht heftig geschneit.

(lacht) Das stimmt, dort lagen etwa 30 Zentimeter Schnee auf der Strecke. Das gab es noch nie. Aber so lange kein Bodenfrost ist, ist es schon okay. Radfahren bei Frost geht absolut nicht. Aber das Wetter soll ja herbstlich werden, die Temperaturen ordentlich im Plus liegen.

Die Pandemie lässt sich nicht so schnell beenden wie ein Wintereinbruch, der nur ein paar Tage dauerte. Jetzt gilt Tirol auch noch als Risikogebiet. Was geht einem da durch den Kopf?

Man versucht es auszublenden, auch wenn es nicht einfach ist. Aber es ist schon alles komplizierter geworden, das geht schon bei der Anmeldung los. Außerdem darf man nur nach Leogang anreisen, wenn man einen negativen Corona-Test hat. Den hab ich jetzt am Montag in Jena gemacht. Und am Mittwoch wird man dann noch einmal in Österreich getestet. Hinzu kommen viele Gerüchte, zum Beispiel bezüglich der Unterkünfte. Aber vieles stimmt auch einfach nicht.

In Leogang dürfen keine Zuschauer dabei sein, bleibt ihre Familie also auch zu Hause?

Ja, bis auf meine Schwester Elena. Sie wird mich unterstützen, kochen und viele organisatorische Sachen erledigen. Aber es ist schon schade, denn Weltmeisterschaften sind noch so häufig so nah. Im vergangenen Jahr fanden sie beispielsweise in Kanada statt.

Sie hatten sich so viel vorgenommen in dieser Weltcup-Saison: Gibt es überhaupt noch in dieser späten Saisonphase internationale Rennen?

Es ist wirklich schwierig und man muss es sich mehrfach überlegen, ob man an solchen Wettkämpfen dann auch teilnimmt: Mitte September fand beispielsweise an der Cote d’azur der French-Cup statt. Das ist auch Risiko-Gebiet, da bin ich dann lieber nicht hingefahren. Eine Woche nach der WM soll der erste Weltcup in dieser Saison nun im slowenischen Maribor stattfinden. Als Doppelveranstaltung. Darauf bin ich jetzt schon gespannt: Ich bin noch nie fünf Tage Downhill hintereinander gefahren.

Der entscheidende WM-Lauf wird am kommenden Sonntag, 13 Uhr, live auf ORF Sport plus übertragen