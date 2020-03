Ein Schweizer trumpft für den WSV Bad Lobenstein auf

Ein Schweizer mit Bad Lobensteiner Wurzeln startet seit August 2019 für den Wintersportverein der Kurstadt. Tristan Wenzel ist der Name des neuen Talents beim WSV Bad Lobenstein. Von den Schweizer Gipfeln stürmte er nun mit ungeheurer Souveränität an Thüringens Spitze.

„Obwohl uns der Winter diese Saison in unseren Breiten im Stich gelassen hat, fanden die Ersten beiden Serien um den Deutschen Schüler-Cup der Altersklassen U 13 bis 15 im Skilanglauf auf Schnee statt“, weiß WSV-Chef Reinhard Kurtz zu berichten und bei diesen Wettbewerben untermauerte sein Schützling gleich sein Potenzial.

Auf Rang acht folgt der erste Sieg

Im Januar wurden zwei Wettkämpfe in Reit im Winkel ausgetragen. Im Ersten Rennen belegte Tristan einen guten achten Platz über 2,2 Kilometer im Freien Stil. Am nächsten Tag im Wettbewerb in der Klassischen Technik über 7,2 Kilometer wuchs Tristan über sich hinaus, ließ alle Konkurrenten hinter sich und belohnte sich mit dem Sieg in der AK U 15.

Die zweite Wettkampfserie fand in Krün bei Garmisch Partenkirchen statt und wieder konnte sich Tristan Wenzel großartig in Szene setzen. „Sowohl beim Nordic-Cross, einem Techniksprint über 2,6 Kilometer als auch am nächsten Tag über 7,5 Kilometer im Freien Stil belegte er einen hervorragenden zweiten Platz. Tristan selbst sprach beim letzten Rennen vom bisher härtesten, was er bis jetzt gelaufen ist“, so Kurtz.

Vater war einst Kombinierer in Lobenstein

Doch wie kommt ein Schweizer zum WSV Bad Lobenstein? Auch hier kann Reinhard Kurtz aufklären: „Tristans Vater, Sandro Wenzel, trainierte in der Mitte der 1980-er Jahre als Nordischer Kombinierter im Trainingszentrum Ski Lobenstein. Sein beruflicher Werdegang führte ihn dann nach Lausanne in die Schweiz. Als begeisterte Skisportler stellte die Familie den Antrag zur Aufnahme ihres Sohnes Tristan, an das Sportgymnasium in Oberhof.“

Das Problem: Um in Deutschland an Wettkämpfen teilnehmen zu können, muss man einem deutschen Skiverein angehören. Nichts lag daher näher als die Kontakte zur ehemaligen Heimat zu aktivieren, zumal Tristans Großeltern noch in Bad Lobenstein wohnen. „Nach einer kurzen Anfrage und einigen Telefonaten waren die Formalitäten schnell erledigt und Tristan Wenzel wurde neues Vereinsmitglied. Im August wurde er am Sportgymnasium aufgenommen. Seit dem startet er bei Wettkämpfen für den WSV – und das sehr erfolgreich“, so der Vorsitzende des WSV Bad Lobenstein.

Überraschend souverän am Grenzadler

Den jüngsten Beleg hierfür erbrachte Tristan Wenzel am zurückliegenden Wochenende, als am Oberhofer Loipenkomplex Grenzadler die Thüringer Meisterschaften im Skilanglauf stattfanden. Hier ging er in der U 15 als einziger Vertreter des WSV Bad Lobenstein an den Start und setzte sich bei seiner ersten Teilnahme an Thüringer Meisterschaften zweimal überraschend deutlich durch.

Er siegte am Samstag über 5 Kilometer in der Freien Technik mit 22 Sekunden und am Sonntag über sieben Kilometer im Klassischen Stil mit 31 Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz aus Goldlauter und Lauscha. „Mit diesen zwei Siegen errang Tristan den 71. und 72. Thüringer Meistertitel für den Wintersportverein Bad Lobenstein seit 1990“, berichtet Reinhard Kurtz nicht ohne Stolz.

Fehlender Schnee bremst übrige WSV-Sportler aus

Gerne hätte er auch weiteren jungen Sportlern seines Vereins zur Landesmeisterschaft ins Rennen geschickt, doch auf Grund des gänzlich ausbleibenden Winters musste die Teilnahme zum ersten Mal seit 1990 abgesagt werden. „Die Übungsleiter und Eltern entschieden gemeinsam, dass ohne einen einzigen Trainingskilometer auf Schnee die Teilnahme, im Interesse der Kinder, nicht vertretbar war“, so Kurtz.

Noch einen weiteren Wettkampf hat indes Tristan Wenzel vor der Brust. Am Wochenende vom 13. bis 15 März startet er beim Saisonfinale des Deutschen Schüler-Cup im Oberharz und hofft auf die nächste Podiumsplatzierung.