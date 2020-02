Ein Südharzer Eishockey-Spieler auf Play-off-Kurs: Erik Betzold beim EHC Freiburg

Sechs Monate, 52 Spiele: ein gewaltiges Programm. So sieht allein nur die Hauptrunde in der zweiten Eishockey-Bundesliga (DEL2) aus. Für den Hörninger Erik Betzold ist die 2. Liga seit Mitte Oktober das alltägliche Geschäft. Der Angriffsspieler ist für den EHC Freiburg aktiv. Ausgebildet beim EC Kassel Huskies und den Kölner Haien war letztlich der Sprung in die höchste deutsche Spielklasse (DEL) ein noch zu großer Schritt für den 20-Jährigen. Also wurde er in seiner ersten Profi-Saison zum Zweitligisten EC Bad Nauheim, einem Kooperationspartner der Kölner, ausgeliehen.

„Als junger Spieler sollte und wollte ich mich hier weiterentwickeln als auch Spielzeit sammeln. Beides hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte“, meint Betzold. Rasch tat sich eine andere Option auf. Die Freiburger bekundeten Interesse am Jungprofi. „In diesem Geschäft kennt jeder jeden. Der Kontakt von meinem Spielerberater zu den Freiburgern war schnell hergestellt“, berichtet Betzold.

Trainer kommt aus Schottland

Dann ging es richtig fix. Binnen weniger Stunden fiel beim jungen Südharzer der Entschluss, die Herausforderung in Freiburg anzunehmen. „Am Dienstag hatte ich mich entschieden und dann abends mit dem Trainer telefoniert. Am nächsten Tag saß ich schon im Auto nach Freiburg, um wenige Stunden später erstmals mit dem Team zu trainieren.“

Die Eingewöhnungszeit war recht kurz, dafür intensiv. „Die Truppe hat mich echt nett aufgenommen. Wir haben hier einen tollen Mix aus sehr jungen und erfahrenen Spielern. Der Trainer kommt aus Schottland, gesprochen wird englisch. Anfangs war es schon recht schwierig, ihn zu verstehen, aber jetzt ist es kein Problem mehr“, erzählt Betzold von seinen Anfängen in Freiburg.

Es folgte ein erfolgreiches Debüt mit einem 5:3-Heimsieg gegen die Tölzer Löwen. Über mangelnde Spielzeit kann sich Betzold aktuell nicht beklagen. EHC-Coach Peter Russell hat viel Freude an dem jungen Spieler, dem er bisher in allen nachfolgenden Partien das Vertrauen schenkte. Außerdem liegen die Freiburger auf Play-off-Kurs. „Wir wollen unter die Top sechs und direkt das Ticket für die Play-offs lösen“, erklärt Betzold.

Mehr als 80 Spiele in der Saison

Zu den 52 Spielen aus der Hauptrunde kämen in den Play-offs, ausgespielt im „Best-of-Seven“-Modus, nochmals eine gehörige Anzahl an Partien hinzu. Hochgerechnet sind es mehr als 80 in einer Saison! „Das geht schon. In der Jugend bin ich auf bis zu 70 Partien inklusive der Vorbereitung gekommen. Am Ende der Saison ist man als Spieler schon froh, wenn man für ein paar Wochen nicht mehr trainieren muss“, sagt Betzold.

Zu Weihnachten und Silvester war ihm nur eine kurze Verschnaufpause gegönnt, um dann wieder in den Liga-Alltag zurückzukehren. Über Weihnachten war Betzold zu Hause, um mit der Familie ein paar gemütliche Tage zu verbringen. Zeit, um Weihnachtsspeck anzusetzen, blieb nicht. Schon am 25. Dezember ging es retour nach Freiburg.

Für eine Berufung in den WM-Kader der U20-Nationalmannschaft hat es für Betzold indes nicht gereicht. Ein kleiner Wermutstropfen, dem er auch etwas Positives abgewinnen kann. „Dann bleibe ich halt in Freiburg und helfe der Mannschaft beim Saisonziel.“

Fußball-Profi Petersen zu Gast in der Arena

Und vielleicht werden die Freiburger bei den noch ausstehenden Partien wiederum von einem weiteren Harzer unterstützt. Zuletzt wurde der Breisgauer Fußball-Angreifer Nils Petersen – in Wernigerode geboren – in der „Echte Helden Arena“ gesichtet. „Unser Kapitän Philip Rießle und Nils Petersen kennen sich ganz gut. Da schaut dann der eine mal beim anderen vorbei“, weiß Betzold, dem bisher die Zeit für einen Gegenbesuch bei den Fußballern fehlte.

Steht er mal nicht auf dem Eis, gibt es ja auch noch das Studium der Neurowissenschaften, das mit dem Wechsel von Köln nach Freiburg etwas aus dem Rhythmus geriet. „Ich habe drei Semester normal an der Universität in Köln studiert. Das aktuelle Semester ist sehr praxisorientiert. Immer pendeln, das geht nicht. So werde ich vorrangig im Sommer die Kurse belegen. Man muss sich dafür schon sehr organisieren, aber das hat in den vorherigen Semestern auch gut funktioniert“, berichtet Betzold, für den bisher in Freiburg alles stimmt. Selbst das Mammutprogramm in der Hauptrunde der DEL2.