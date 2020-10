Ein technisch sauberes, hartes Duell von Franz Streitz

Mario Schnee ist zufrieden. Endlich mal wieder Kickboxen, endlich mal wieder einen Kampf. Bei der 5. Invictus-Fight-Night in Saalfeld, organisiert vom Team von Weltmeister John Kallenbach, nahm er mit seinem Schützling Franz Streitz aus Blankenhain (Contact-Sports-Club Erfurt) teil. Eins vorweg: Das Duell gegen Richard Preusche gewann Streitz mit 2:1 nach Kampfrichterstimmen.

Auf Klubebene ginge in diesem Jahr gar nichts, bemerkt Schnee. „Jetzt haben sie auch die Europameisterschaft abgesagt“, berichtet er. Deswegen sei man ganz froh gewesen über die Einladung nach Saalfeld, zu einer Veranstaltung, die top gewesen sei – organisatorisch wie sportlich, sagt Schnee.

Streitz’ Kontrahent Preusche stammt von der Kampfsportakademie in Dresden. „Die haben sich einen ganz starken Kampf geliefert. Beide sind in ihren Verbänden als Deutsche Meister geführt“, sagt der Trainer. Nicht für umsonst sei dieses Duell als vorletzter Kampf angesetzt worden. „Beide sind nach vorn gegangen, haben technisch sauber und hart gekämpft. Das war Werbung fürs Kickboxen“, fügt Schnee an. Weil es in diesem Corona-Jahr an kämpferischen Höhepunkten mangele, konnte man sich eben auch gezielt auf dieses eine Aufeinandertreffen vorbereiten.

In dreimal drei Minuten Kampfzeit ging es dann ordentlich zur Sache. „Franz hat dann aufgrund der besseren und genaueren Treffer diesen Kampf für sich entscheiden können“, erzählt sein Trainer.

Und wie geht es nun weiter? Das sei offen, erklärt Schnee. Es stehen zwar noch die eine oder andere Abendveranstaltung an, nur eine feste Zusage, dort auch zu kämpfen, haben die beiden nicht in der Tasche. „Wir trainieren jetzt erst einmal so weiter, als wenn es in diesem Jahr noch einmal zu einem Kampf kommt“, erklärt der Trainer. Nein, die Zügel werde man nicht schleifen lassen, sondern durchziehen. Man will parat sein, falls sich die Gelegenheit bietet.