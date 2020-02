Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Tor entscheidet für Fußballerinnen aus Lipprechterode

In der Halle zu spielen, scheint ihnen zu liegen. In einem spannenden Turnier holen sich die Frauen vom SV Blau-Weiß Lipprechterode den Futsal-Kreismeistertitel knapp vor dem VfB Oldisleben. Am Ende entschied ein Tor für Lipprechterode. „Das war schon knapp. Aber dennoch verdient. Wenn man bedenkt, dass wir nur zu Fünft waren, da ist das schon eine reife Leistung“, sagte ein erfreuter Steffen Eisfeld vom Vorstand des SV Lipprechterode.

Die Frauen hatten keine Auswechselspielerin dabei. Das Quintett mussten jede Partie durchspielen. Mit Taktieren war da nicht viel für Trainer Mark Steinecke. Und so ging es in jedes Spiel mit viel Herzblut und Kampf.

Es lohnte sich. Die ersten beiden Begegnungen wurden teils souverän gewonnen. Gegen Salza gab es ein knappes, aber verdientes 1:0 und Grüningen hatte beim 3:0 keine Chance. Als dann noch ein 4:1 gegen Niedersachswerfen folgte, sah es gut aus für Lipprechterode.

„Die Mädels haben bis dahin sehr stark gespielt und so langsam konnten wir uns etwas ausrechnen. Dass dann zum Ende hin die Kräfte nachließen, war klar und kein Wunder“, erklärte Eisfeld weiter. Gegen Auleben, souveräner Spitzenreiter im Ligabetrieb, gab es ein taktisch kluges 0:0. Es kam zum Endspiel gegen Oldisleben. Es setzte eine 0:1-Niederlage. Doch genau diese durften sich die Damen aus Lipprechterode leisten, um trotzdem Meister zu werden. Hätte Oldisleben noch ein Tor mehr erzielt, wäre der VfB Titelträger geworden. Die Spannung lag in der Luft und Lipprechterode verteidigte tapfer. Oldisleben, in der Liga auf Position zwei, verlor unerwartet gegen Salza 0:1 und verbaute sich damit die große Chance auf den Gesamtsieg. Letztendlich waren die mehr erzielten Tore für Lipprechterode ausschlaggebend.

Dass die Blau-Weißen zurecht Futsalmeister wurden, zeigt auch die Tatsache, dass mit Pia Nitsche die mit Abstand beste Spielerin in ihren Reihen stand. Sie wurde mit sieben Treffern Torschützenkönigin und hatte großen Anteil am Gewinn der Endrunde. „Pia stand meist goldrichtig und hat einfach diesen Torriecher. Das wird uns auch auf dem Rasen in der Saison noch sehr weiterhelfen“, schwärmt Eisfeld vom Neuzugang, der sich sofort in die Mannschaft eingefügt hat.

Die Endrunde wurde ohne Vorrunde ausgespielt, es ging gleich ins Finale. Dass die Sondershäuser Dreifelderhalle nicht gerade aus allen Nähten platzte, was die Zuschauerzahlen anging, störte nicht nur Eisfeld. „Da hätte man deutlich mehr Werbung machen können. Es ist sehr schade drum, dass der Frauenfußball so eine geringe Wertschätzung erfährt. Da ist Luft nach oben. Das hat alle Vereine gestört.“

Dritter in der Endabrechnung wurden die Frauen von der FSG Salza, gefolgt von Auleben, Grüningen und Niedersachswerfen, das keinen Punkt holen konnte. Auch von Auleben kam überraschend wenig. Die Frauen vom Ligaspitzenreiter legen ihr Hauptaugenmerk auf die Saison und schienen nur mit angezogener Handbremse zu spielen.