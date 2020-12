Vor dem Spiel des ThSV Eisenach: „Eine leere Halle stimmt mich traurig“

Eisenach. Ex-Eisenacher Branimir Koloper ist am Mittwoch zu Gast. Er spielt jetzt beim TuS Ferndorf.

Der ThSV Eisenach empfängt am Mittwoch den TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga. In den Reihen der Kreuztaler steht ein alter Bekannter: Branimir Koloper. Der abwehrstarke Kreisspieler trug von 2011 bis 2016 das Trikot der Wartburgstädter. Seit der Saison 2017/2018 spielt Branimir Koloper für Ferndorf. Wir sprachen mit dem 35-Jährigen.