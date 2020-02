Eine Nationalspielerin beim SV Wartburgstadt

Ein Dienstagnachmittag in der Sporthalle der Eisenacher Pestalozzischule. Auf drei Kleinspielfeldern trainieren die Volleyball-Mädchen des SV Wartburgstadt. Mittendrin hechtet eine junge Dame im eng anliegenden schwarzen Trainingsoutift dem Ball hinterher. Auf den ersten Blick könnte sie glatt als eine der U-20-Spielerinnen des SVW durchgehen. Es ist jedoch eine gestandene Nationalspielerin. Die Ungarin Lilla Varga-Lékó unterstützt seit einigen Monaten das SVW-Jugendtrainerteam um Richard Horlbeck und Dietmar Jakuscheit.

Der Liebe wegen nach Thüringen gekommen

Im September verschlug es die 27-Jährige nach Thüringen. Der Grund: die Liebe. Ehemann Adam ist bereits seit etwa neun Jahren ein Wahl-Eisenacher, arbeitet bei einem großen Reinigungsunternehmen, wo er als Niederlassungsleiter die Nachfolge vom einstigen ThSV-Aufstiegskapitän Jürgen Beck antrat. „Nach der Trauung war klar, dass ich ihm nach Deutschland folge“, lässt die Ungarin vom Gatten übersetzen. Nach vier Monaten in Eisenach beherrscht Lékó auf Deutsch die wichtigsten Begriffe, um im Training Anweisungen zu geben oder die Spielerinnen zu loben. Für längere Gespräche in der, wie sie meint, „sehr komplizierten Sprache“, reicht das Vokabular jedoch noch nicht. Deshalb hat sie sich vor allem eines vorgenommen: „Ich möchte schnell Deutsch lernen.“

Lilla Leko: Mit Ungarn gewann sie im Final Four der Golden Europa League 2018 Silber. Foto: L. Leko

In Eisenach hat sie sich gut eingelebt. „Es ist eine schöne Stadt mit positiv gestimmten Menschen“, beschreibt sie ihre bisherigen Eindrücke. Sportlich gingen Lékós Wünsche in Deutschland (noch) nicht in Erfüllung. „Gerne würde ich meine aktive Laufbahn hier fortsetzen“, sagt die zierliche, 1,72 Meter große Volleyballerin, die mit einem Engagement bei einem der Thüringer Bundesligisten geliebäugelt hatte. Sowohl beim VfB Suhl als auch bei Schwarz-Weiß Erfurt war sie beim Probetraining, doch eine Verpflichtung kam nicht zustande. „Dabei wollten wir finanziell nicht viel mehr als die Spritkosten“, wundert sich Ehemann Adam. Offenbar sahen beide Clubs keinen Handlungsbedarf auf der Libero-Position, auf die sich Lékó spezialisiert hat.

Beim Gödöllői RC startete sie vor etwa zehn Jahren ihre Volleyball-Karriere. 2014 kehrte Lékó zurück in ihre Heimastadt Jaszbereny (75 Kilometer östlich von Budapest gelegen) und stand dort bis zu Vorsaison als Profispielerin unter Vertrag. Ihr größter Erfolg im Nationaltrikot war 2018 Platz zwei in der Europäischen „Nations League“.

„Unglaubliches Ballgefühl“ gelobt

Natürlich vermisse sie nun den Leistungssport, das tägliche Training und die stimmungsvollen Spiele, erklärt sie wehmütig. In Form hält sich die Ungarin momentan im Fitnessstudio, mit Fahrradfahren, Jogging und den beiden wöchentlichen Einheiten mit den SVW-Mädchen, die sie teilweise auch zu den Punktspielen begleitet.

Am Herzen liege ihr speziell, die Talente in puncto Technik weiterzubringen. Aber auch die SVW-Trainer können sich einiges von der Frau mit dem sympathischen Lächeln abschauen, „hat sie doch ein unglaubliches Ballgefühl“, wie Ingo Böhme schon bei der ersten gemeinsamen Einheit sah. Der SVW-Abteilungsleiter war im Herbst gleichsam überrascht wie angetan, als sich die Nationalspielerin als Gasttrainerin anbot. So einen Neuankömmling nimmt jeder Verein mit Kusshand.