Auch bei Ihrem Debüt hielt die Negativserie an. War das 1:2 in Ifta dennoch eine Niederlage, die Mut macht?

Es gab durchaus Positives. Wenn es den Handelfmeter nicht gibt, der allerdings berechtigt war, geht das Spiel bestimmt 1:1 aus. Ifta war häufiger am Ball, hatte aber auch nur eine Halbchance mehr als wir. Defensiv standen wir gut, kämpferisch hat es gestimmt. Was derzeit fehlt, ist der Mut im Spiel nach vorn.

Die Hinrunde endet daheim gegen den Tabellenzwölften Vacha. Welche Bedeutung hat das Spiel für Schlusslicht Treffurt?

Egal, wie das Wetter wird, wir werden das Spiel auf jeden Fall durchziehen und wollen mit einem positiven Abschluss in die Winterpause. Dann hätten wir acht Punkte und wären an den Konkurrenten dran, worauf der neuen Trainer aufbauen könnte.

Wäre es auch denkbar, dass sie weitermachen?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Abgesprochen waren die beiden abschließenden Rückrundenspiele. Schließlich trainiere ich noch die Zweite.

Was muss passieren, damit Treffurt da unten raus kommt?

Es geht nur über mannschaftliche Geschlossenheit. Da mit Alexander Käppler ein richtig starker Spieler im Sommer gegangen ist, war klar, dass es schwer wird. Aber nur an Käppler will ich es nicht festmachen. Nie konnte zweimal hintereinander mit der selben Startelf gespielt werden. So bekommt man keine Kontinuität rein.

Sechs Tore in zwölf Partien zeigen, wo es klemmt. Was können und werden sie offensiv verändern?

Bei mir wird immer mit zwei Stürmern gespielt. Das ist mein System. Man braucht zwei Anspielstationen, um die Bälle zu halten und Präsenz zu erreichen. Mit einem Stürmer geht es vielleicht, wenn man einen Mann der Qualität von Lewandowski vorn drin hat. Aber wir haben keinen Spieler, der in dieser Liga Spiele allein entscheiden kann. Grundsätzlich versuche ich, einfachen Fußball spielen zu lassen.

Im Sommer wechselte Ihre Wendehäuser Elf zu Normania und spielt als Zweite erfolgreich in der 1. Kreisklasse. Bieten sich nicht mehr Spieler für die Erste an?

Wir haben vier, fünf Mann in der Zweiten, die das Zeug für die Kreisoberliga haben. Wendehausen hat ja lange Kreisliga gespielt. Gegen Ifta waren erstmals Andreas Henkel und Johannes Degenhardt dabei, Julian Döring und Michael Scharf haben schon öfter in der Ersten gespielt. Und am Sonntag kommt eventuell nach längerer Pause auch Paul Schröter dazu, der in den vergangenen Serien immer für 20 Kreisliga-Tore gut war.

Sie spielten einst selbst für Normania in der Landesklasse. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Das war eine andere Welt. Gerade die letzten Jahre, als Leute wie Maik Sadlo oder Rock Embingou (d. Autor: 27 Länderspiele für Kongo) in Treffurt spielten. Von denen konnten man einiges lernen. Mir hat es immer Spaß gemacht. Vom Talent her war ich vielleicht nur die Nummer 13 im Kader, aber über Biss und Wille habe ich viel wettgemacht. Das sind die Tugenden, die Treffurt jetzt braucht.