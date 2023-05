Einige Videos von Napoli-Feuerwerk nicht authentisch

Neapel Die Fans des SSC Neapel feiern den ersten Fußball-Meistertitel ihres Clubs seit mehr als 30 Jahren. Auch mit Feuerwerken. Aber nicht alle Aufnahmen, die sich im Internet verbreiten, sind authentisch.

Nach dem Titelgewinn des SSC Neapel in der italienischen Fußball-Meisterschaft kursieren im Internet Videos von Feuerwerken, die während der Feierlichkeiten in der Hafenstadt am Donnerstagabend aufgenommen worden sein sollen.

Wie ein Faktencheck der Deutschen Presse-Agentur ergab, sind mindestens zwei der Aufnahmen jedoch schon Monate oder Jahre alt und waren bei anderen Gelegenheiten erstellt worden.

Ein aus einem fahrenden Auto aufgenommenes Video, das unzählige rote Feuerwerkskörper zeigt, die auf spektakuläre Weise zu Boden schweben, stammt von Ende Oktober 2020: Damals feierte ein Fanclub des kroatischen Vereins Hajduk Split den 70. Jahrestag seines Bestehens mit einem großen Feuerwerk in der Adriastadt.

Bei einem zweiten - ebenfalls vielfach verbreiteten - Clip sieht man Neapel von oben und Hunderte Feuerwerksraketen, die in den Himmel geschossen werden. Dieser Videoschnipsel im Zeitraffer ist auf Videoplattformen und in sozialen Medien mindestens seit vier Monaten zu finden und zeigt ein Silvesterfeuerwerk über der süditalienischen Stadt. Die Sequenz wurde dementsprechend ebenfalls nicht am Donnerstagabend gefilmt.

Napoli hatte durch ein 1:1 bei Udinese Calcio den dritten Meistertitel seiner Historie perfekt gemacht. Im Anschluss kam es daheim in der Stadt in Kampanien zu großen Siegesfeiern auf den Straßen und Plätzen. Dabei schossen die Tifosi auch Feuerwerk in die Luft.