Eisenach. Der Eisenacher Siegfried Koch war über Jahrzehnte ein erfolgreicher und vielseitiger Ausdauerathlet. Am Dienstag feiert er runden Geburtstag.

Einstiges Sport-Ass wird 70

Mit großem Interesse verfolgt er im Fernsehen noch immer das aktuelle Sportgeschehen, selbst kann Siegfried Koch jedoch nicht mehr die Laufschuhe schnüren oder in die Pedale treten. Der Eisenacher ist inzwischen durch eine Krankheit gehandicapt und lebt im Pflegeheim „Justusstift“. Am heutigen Dienstag feiert der einst vielseitige Ausdauersportler seinen 70. Geburtstag.

Zum Sport fand er im Alter von 16 Jahren. Um abzunehmen, fuhr er mehr als ein Jahr lang von Dietlas nach Kaltennordheim und zurück (das sind 60 km) – mit einem Tourenrad. Dabei wurde er vom Tiefenorter Henno Leder entdeckt und bestritt in der Folge viele Radrennen, wobei er mehrmals den Bezirksmeistertitel im Querfeldein holte. 1998 zählte er zu den Mitinitiatoren des Werratal-Triathlons, dessen Premierenwettkampf er auch selbst gewann. Den größten Erfolg feierte Koch 1988 als DDR-Meister im Triathlon in der Altersklasse 30. Koch probierte auch immer wieder Neues: So bezwang er allein den ganzen Rennsteig bei einem Wintertriathlon mit Rad und Ski. Der Thüringer Höhenweg war auch Ort weiterer Kochscher Höchstleistungen. 1995 fuhr er mit seinem Sohn Dominik den kompletten Rennsteig nonstop mit dem Mountainbike ab, womit es Vater und Sohn ins „Guinness-Buch der Rekorde“ schafften.