Eintracht Frankenhain muss im Januar aus Einnahmen vom Biathlon-Weltcup verzichten

Die beiden Biathlon-Weltcups Anfang des neuen Jahres werden in Oberhof ohne Zuschauer ausgetragen. Für die Wintersportvereine der Region bedeutet das enorme Einnahmeverluste. Katrin Apel, die Vorsitzende des SV Eintracht Frankenhain, sieht aber auch noch ein anderes Problem: „Viele unserer Kinder sind jedes Jahr beim Weltcup im Oberhof dabei. Es ist enorm wichtig, dass sie ihre Vorbilder live sehen, die Stimmung beim Weltcup hautnah erleben können.“

Den Nachwuchs aktuell bei der Stange zu halten und immer wieder zu motivieren, sei derzeit sehr schwierig, „wenn keine Wettkämpfe stattfinden und man sich nicht mit anderen Sportlern messen kann. Außerdem wissen die Kinder gar nicht, wo sie eigentlich mit ihrem derzeitigen Leistungsvermögen stehen“, so Apel.

Ständig neue Verordnungen

Hinzu käme, mahnt die zweifache Biathlon-Staffel-Olympiasiegerin von 1998 und 2002, für die Vereine die Herausforderungen, das Training unter den sich ständig ändernden Verordnungen und Regeln überhaupt abzusichern zu können. „Das ist auch für unsere Trainer alles andere als einfach“, weiß Katrin Apel. „Es ändert sich ja fast jede Woche etwas.“

Sie habe ihre Zweifel, ob es überhaupt zu den Weltcups in Oberhof kommen könne oder nicht doch das Pandemiegeschehen die Biathlon-Weltcup-Saison bis dahin in die Knie gezwungen habe. „Das wird sicher davon abhängen, wie jetzt die Saison anläuft und die ersten Weltcups laufen“, ist Katrin Apel sicher. Sollte sich in Oberhof, wie geplant, dann im Januar die Biathlon-Weltelite versammeln, werden wie jedes Jahr rund 40 Kampfrichter und Helfer vom SV Eintracht Frankenhain ihren großen Beitrag zum reibungslosen Weltcup-Ablauf leisten. Finanziell davon profitieren wird der Verein in diesem Jahr aber nicht.

Gelder für den Nachwuchs

Denn es sind nicht die persönlichen Kampfrichtergelder, welche dringend benötigte Mittel in die Kassen der hiesigen Wintersportverein spülen, sondern die Verkaufshütten, die rund um die Oberhofer Arena die zahlreichen Besucher mit Bratwürsten und Glühwein versorgen. Diese fallen nun weg.

„Mit den Einnahmen haben wir immer vor allem unsere Nachwuchsarbeit finanziert“, sagt Katrin Apel. Ski, Skiroller, Gewehre, Munition – all das kostet sehr viel Geld und wird dem Biathlon-Nachwuchs vom Verein zur Verfügung gestellt, damit jeder Knirps den Sport ausüben kann, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. „Die Trainingskleidung zahlen zwar die Eltern selbst, aber wir als Verein geben auch etwas dazu“, so Katrin Apel weiter.

Die Eltern revanchieren sich, indem sie jedes Jahr die Verkaufshütte in der Oberhof Skiarena betreuen und somit wichtige Einnahmen für den Verein generieren. „Zehn bis 15 Leute sind da jeden Tag oben“, weiß Katrin Apel. „Diese Einnahmen fehlen uns jetzt natürlich sehr und schmerzlich.“

Zumal der Weltcup auch für die Frankenhainer nicht der einzige finanzielle Ausfall des Jahres ist. „Auch die kleinen Einnahmen sind ja weggebrochen“, sagt die Vereinschefin. Weder der Rolf-Schumann-Gedächtnislauf noch die Kreisjugendspiele im Sommerbiathlon konnten im August stattfinden. Und mit der Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte starb auch die Möglichkeit, über den Verkauf von Schlitten Einnahmen zu generieren. Etwas, was Eintracht Frankenhain schon seit Jahren mit viel Engagement auch auf dem Langewiesener Weihnachtsmarkt tut.

Hilfsprogramm wäre schön

„Wenn es noch mal ein Hilfsprogramm für Vereine geben sollte, dann werden wir schauen müssen, ob wir da auch reinpassen“, so Katrin Apel, die mit ihrem Verein und für ihre Sportler auf ein schnelles Ende der Beschränkungen noch für diesen Winter hofft.