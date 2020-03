Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Handball-Legende Lutz Sinke wird 70

Die oberste Handball-Liga Männer (Oberliga) der ehemaligen DDR bestritt zumeist mit nur zehn Mannschaften den Punktspielbetrieb. Zu den Dauerbrennern zählte die BSG (Betriebssportgemeinschaft) Motor Eisenach. Lutz Sinke gehörte über viele Jahre zu dieser legendären Motor-Truppe. „Der beste Linkshänder im rechten Rückraum von Motor Eisenach“, zollt ihm sein einstiger Mitspieler und Kapitän Rainer Osmann noch heute ein dickes Lob. Am Sonntag feiert Lutz Sinke seinen 70. Geburtstag. Er warf über 2000 Tore für Motor Eisenach. „Wir kennen uns seit über 50 Jahren, haben zusammen in der Jugendauswahl Erfurts gespielt, sind nach wie vor befreundet, auch wenn unsere Freundschaft während unserer aktiven Handballzeit noch viel enger war. Lutz ist einer der bescheidensten Menschen und Sportler, die ich kenne. Als Handballspieler war Lutz ein großartiger Sportkamerad mit einer tollen Einstellung zum damaligen Leistungshandball in einer BSG“, erinnert sich Osmann.

Lutz Sinke kam 1968 von Optima Erfurt als Jugendspieler nach Eisenach. Horst Schmidt, damaliger Eisenacher Oberligatrainer, war auch Bezirksauswahl-Trainer und entdeckte faktisch den jungen Lutz Sinke. Dieser schaffte rasch den Sprung in die erste Mannschaft. Er war der Angriffsgarant für Eisenachs Erstklassigkeit. Unvergessen eines seiner ersten Spiele gegen den SC DHfK Leipzig, in dem Lutz Sinke neun Treffer zum überraschenden Sieg erzielte. Heute unvorstellbar, Motor Eisenach bestritt seine Erstliga-Heimspiele bis Mitte der 70er Jahre in der Jahnsporthalle, einem ehemaligen Stall für die Pferde der Kasernierten Volkspolizei der DDR. Nahezu 500 Zuschauer drängten sich in der Halle und von außen an den Fenstern. Lutz Sinke spielte bis zur Saison 1985/86 in der ersten Mannschaft. Er lebte Vereinstreue. „Ja, es gab Anfragen, aber ein Wechsel kam für mich nicht in Frage“, erklärt Sinke rückblickend. Während seiner Armeezeit spielte er in Rudolstadt. Nach 1986 spielte Lutz Sinke noch in der zweiten Mannschaft von Motor Eisenach, die in der zweithöchsten Spielklasse antrat, unterstützte junge Sportler in ihrer Entwicklung. Ab 1993 war er noch viele Jahre für die TSG Ruhla am Ball. Die Bindung in die Bergstadt hat Bestand. „Die alte Truppe trifft sich freitags noch zum lockeren Fußball“, berichtet Lutz Sinke. Natürlich verfolgt Sinke die Spiele der aktuellen Eisenacher Handballgeneration. „Ich bin noch oft in der Werner-Aßmann-Halle, freue mich, dass mich noch viele Zuschauer kennen.“

Der ThSV wird ihm während des Zweitbundesligaspiels am 28. März gegen den EHV Aue gratulieren.