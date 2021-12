Eisenacher Handballer gewinnen in Nordhorn in letzter Sekunde

Nordhorn. Den Zweitliga-Handballern vom ThSV Eisenach gelang mit dem 27:26 in Nordhorn ein wichtiger Auswärtssieg. Dabei legten sie in letzter Sekunde ein spektakuläres Finale hin.

Was für ein packendes Finale: In letzter Sekunde hat Jannis Schneibel per Kempa-Trick dem Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach einen wichtigen 27:26 (11:11)-Auswärtssieg bei Erstliga-Absteiger HSG Nordhorn-Lingen beschert. Nach der Corona-Zwangspause sind die Thüringer damit noch unbesiegt. Erst gelang ein 33:24 im Traditionsderby beim EHV Aue, dann ein 23:23-Remis im Heimspiel gegen Erstbundesliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen. Die Wartburgstädter mussten in diesem 21. Aufeinandertreffen beider Teams weiterhin auf Malte Donker und Ivan Snajder verzichten, hatten aber zumindest die Linkshänder Willy Weyhrauch und Alexander Saul wieder im Kader.

Die Eisenacher bewahrten über die gesamten 60 Minuten mit Beharrlichkeit ihre Linie. Vor 1900 Zuschauern prägten beide Abwehrreihen den ersten Abschnitt. Die Eisenacher setzten wieder auf ihre zuletzt erfolgreiche 5:1-Abwehrformation mit Fynn Hangstein vorgezogen. ThSV-Keeper Johannes Jepsen zog Nordhorns aus seiner Magdeburger Zeit bekannten Rechtsaußen Robert Weber frühzeitig den Zahn. Aber auch die Eisenacher scheiterten mehrfach aussichtsreich an Bart Ravensberger im Kasten der Gastgeber. Doch sie bewahrten die Ruhe, auch als Nordhorn zum 6:4 (16.) und 7:5 (19.) trafen.

Die Abwehr verschob geschickt, der Erstliga-Absteiger hatte sichtlich Probleme. Mit der Hereinnahme von Alexander Saul und dem zweiten Kreisspieler forcierten die Wartburgstädter ihr Angriffsspiel. Der eingewechselte Johannes Ulshöfer traf zum 7:7 (21.). Fynn Hangstein (per Siebenmeter) und Alexander Saul netzten gar zum 9:11 (28.) ein. Doch die Hausherren glichen noch aus. Ihr Keeper traf in den verwaisten Eisenacher Kasten zum 11:11 (30.) und wehrte mit seiner zehnten Parade gegen Adrian Wöhler ab. Von einem 18:21-Rückstand (48.) ließen sich die Eisenacher nicht beirren, trafen zum 24:24 (55.) und hatten beim Stand von 26:26 nochmals den Ball. Per vollendetem Kempa-Trick ließ Schneibel seine Mannschaft jubeln.

Am kommenden Samstag, 11. Dezember, empfangen die Wartburgstädter um 19.30 Uhr in der heimischen Werner-Aßmann-Halle den ASV Hamm-Westfalen. Unter welchen Modalitäten, darüber besteht noch keine Klarheit.