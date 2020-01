Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Jungen verkaufen sich teuer

Jedes Jahr Anfang Januar richtet die SG Menden Sauerland Wölfe ein Turnier für die besten weiblichen und männlichen Handball-Nachwuchsmannschaften Deutschlands aus. Am vergangenen Wochenende fand die 30. Auflage statt. Der ThSV Eisenach gehörte zu den 30 teilnehmenden Teams der B-Jugend. „Es war ein Zusammentreffen der deutschen Jugendspitze. Mit der aktuellen B-Jugend ist der ThSV Eisenach nicht weit weg von der Spitze“, bilanzierte Markus Krauthoff-Murfuni, der in Menden weilende Eisenacher Nachwuchskoordinator. Mit kleinem Kader habe sich der ThSV sehr gut verkauft. Insbesondere am zweiten Turniertag, in den Begegnungen der Zwischenrunde gegen die Talente aus den Leistungszentren des TuSEM Essen (9:11) und des HC Düsseldorf (13:17), setzten die Eisenacher - obwohl ihnen gegenüber dem Vortag Karl-Marius Schnell (Fußverletzung) und Johann Malta (erkrankt) fehlten - positive Akzente. Gegen Essen hielt Eisenach das Spiel lange völlig offen. Felix Cech traf nach 24 Minuten zum 8:8. Dem erneuten Ausgleich stand bei Tizian Reums Wurf das Holz im Weg. Stattdessen traf der Gegner zum vorentscheidenden 8:10 (24.). Gegen Düsseldorf kämpfte sich Eisenach nach dem 2:6 heran, schaffte durch einen von Kapitän Philipp Bourtal verwandelten Siebenmeter den 12:13-Anschluss (20.), doch dann nutzten die Rheinländer ihre breit besetzte Wechselbank. Der HC Düsseldorf verpasste den Turniersieg durch eine 11:14-Niederlage im Finale gegen Dormagen.

Am ersten Spieltag unterlag Eisenach der HSG Hochheim Wicker (Oberliga Hessen) mit 11:14 und der HSG Kremperheide/Münsterdorf (Oberliga HH/SH) 9:14, bezwang den TV Aldekerk (Regionalliga Nordrhein) 14:12 und HTV Sundwig Westig (Verbandsliga Westfalen) mit 24:9. Die Spielzeit betrug jeweils 25 Minuten. Der ThSV schloss die Vorrunde mit 4:4 Punkten auf Platz 3 ab. Ex-Nationalspieler Uwe Seidel, gemeinsam mit Jan Gesell das Trainerteam der ThSV-B-Jugend bildend, stellte fest: „Die Topteams warten mit deutlich besserer Beinarbeit auf. Sie sind uns von der Physis überlegen. In der kleinen Entscheidungsfindung sind sie einfach besser. Sie strahlen von allen Positionen Torgefahr aus. Das macht in der Summe den kleinen Unterschied aus.“ Was folgt daraus? „Den eingeschlagenen Weg konsequent und mit aller Intensität fortsetzen. Wir müssen in der Athletik und im 1:1-Verhalten zulegen, die Entscheidungsfindung verbessern“, fasste Seidel die Erkenntnisse zusammen.

Für die ThSV-B-Jugend waren bei der 30. Auflage des Sauerland Cups dabei: die Torhüter Louis Kleinschmidt, Aron Büchner und Linus Trapp sowie die Feldspieler Philipp Bourtal, Max Schlotzhauer, Ole Gastrock-Mey, Tizian Reum, Karl-Marius Schnell, Paul Jegminat, Yannick Seidel, Felix Cech, Miguel Lapacz, Johann Malta und Joel Stegner.