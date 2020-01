Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Leichtathleten starten ins Olympiajahr

Mit drei Bundes- und drei Landeskadern geht die LG Ohra-Energie optimistisch in die Saison unterm Dach, die an diesem Wochenende in Erfurt mit dem Hallensportfest des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) und der Landesmeisterschaft über 3000 Meter eingeläutet wird. Die Titelkämpfe sind dreigeteilt: Kommende Woche werden die Medaillen über 400 Meter, im Gehen und im Mehrkampf der Schüler (AK 12 - 15) vergeben, ehe am 25./26. Januar noch die restlichen Einzeldisziplinen zur Austragung kommen.

2019 konnten die LG-Sportler einige Achtungszeichen setzen. Allen vor an durch Geher Jonathan Hilbert, der bei der Weltmeisterschaft in Doha über 50 Kilometer startete, und Langsprinterin Laura Kaufmann, die bei der U 20-Europameisterschaft mit der deutschen Staffel Sechste wurde und bei der Deutschen Jugendmeisterschaft Silber über 400 Meter gewann. Auch der jüngster LG-Nachwuchs der Altersklassen 8 bis 11 präsentierte sich im Vorjahr überzeugend und wurde mit 10 von 30 möglichen Medaillen wieder erfolgreichster Verein bei den Westthüringer Meisterschaften. „Es gelang uns zudem, erstmals seit vielen Jahren in der Freiluft-Medaillenwertung Freiluft Thüringens drittbester Verein zu werden. Daraus leiten sich auch Ansprüche für die kommende Hallensaison als Brückenbauer für die Freiluftsaison ab“, betont LG-Trainer Peter Grüneberg. Ziele für 2020 seien den Jugendbereich, den mit Bundeskader Laura Kaufmann und Lara Gebel zwei Asse entwachsen sind, wieder zu stärken und die starken Talente (bis AK 11) erfolgreich weiter zu entwickeln, so der Sportlehrer vom Eisenacher Elisabeth-Gymnasium.

Er hofft zudem, dass sich Hilbert das Olympiaticket für Tokio sichern kann. Verstärkt hat sich die LG zum 1. Januar mit Speerwurf-Bundeskader Maurice Voigt (20, LC Jena) und Karolin Leipold (17, Speer, Kugel), die einst von der LG Ohra-Energie zum LC Jena ging und nun als Landeskader zurückkehrte. Ebenfalls L-Kader-Status hat Hanna Blochberger (15), während die Leistungen von Fritz Preßler (12) mit der Einstufung als Landeskader honoriert wurden.

Für das Auftaktmeeting des TLV haben insgesamt 278 Teilnehmer aus 43 Vereinen gemeldet. Erstmals für seinen neuen Verein LAC Erfurt wird Roman Freitag (bisher Eisenacher LV) an den Start gehen. Auf ein Neues heißt es derweil für Kugelstoßer Andy Dittmar (BiG Gotha). „Das wird eine erste Standortbestimmung für mich und sicher auch ein ganz guter Wegweiser, wohin die Reise im Sportjahr 2020 gehen kann“, sagt der 45-jährige Gothaer vor dem Saisonauftakt.

Insgesamt vier Wettkämpfe unterm Hallendach möchte er absolvieren: Höhepunkt und krönender Abschluss soll die Halleneuropameisterschaft der Senioren werden, die Mitte März in Braga (Portugal) auf dem Programm steht. Dort möchte „BiG-Andy“ den Titel in der Altersklasse M45 erringen und somit sozusagen seinen Titel aus der M40 verteidigen.„Titelverteidigung“ lautet auch die Parole für zwei weitere Wettkämpfe, die Andy Dittmar jeweils in Erfurt absolviert: Bei der Thüringer Hallenmeisterschaft der Senioren am Samstag, 25. Januar, will er seine einmalige Serie fortsetzen und Landesmeistertitel Nummer 53 (Addition Hallen- und Freilufttitel) einfahren; bei der Deutsche Hallenmeisterschaft der Senioren am Sonntag, 1. März, nimmt er an gleicher Stelle seinen neunten nationalen Indoortitel in Angriff. Während der Gothaer in den vergangenen Jahren stets die 18-Meter-Marke als wichtigstes Ziel für jeden Wettkampf absteckte, hält er sich jetzt etwas bedeckter. „Vor einem guten Jahr habe ich auf Anhieb den Deutschen Hallenrekord der M45 auf 18,08 Meter verbessert – das war schon der Wahnsinn, und der wird jetzt schwer zu toppen sein.“ – Dittmar ist Realist und macht keinen Hehl daraus, dass er sinnbildlich etwas kleinere Brötchen backen will – Hauptsache sie schmecken.