Eisenacher Silvesterlauf: Runter vom Sofa und rein in den Wald

Für diesmal etwa 70 bis 80 Teilnehmer und damit mehr als in den Vorjahren stand der locker-sportliche Laufspaß an der Eisenacher Sängerwiese zum Jahresausklang im Mittelpunkt: Wie die gestandenen Stedtfelder Rennsteigfreunde Dieter Hartung, Rudi Weber und Christian Frank wissen, war es der 40. Eisenacher Silvesterlauf.

Neben älteren, alle Jahre präsenten Sportfreunden nutzten viele Jüngere und junge Leute die Gelegenheit, etwas für ihre Fitness zu tun, bei Glühwein oder Kaffee mit Freunden zu plaudern und frische Waldluft zu atmen; das Wetter spielte mit.

Erstmals in größerer Gruppe dabei zum Beispiel der „Lauftreff Eisenach“, zu dem unter anderen Katja Hollitzer und Christiane Noth gehören. Sozusagen „lebendes Inventar“ des Silvesterlaufes sind Alfred Radelhof, Hans-Peter Helbig, Helmut Hantzsch, Heike Nositschka, Gabi Krahmann, Bernhard Hennig und Stefan Brinkel, um nur einige zu nennen.

Auch Holger Sakuth kommt mit seinen Freunden gern immer wieder; er kündigte schon mal seine Teilnahme am Rennsteiglauf im Mai an und will bei der Organisation des „Thüringen-Ultra“ im Juli als Helfer dabei sein. Treffurts Bürgermeister und begeisterter Langstreckenläufer Michael Reinz verweist auf den neuen Werra-Marathon im Rahmen des Mihlaer Hainichlaufs am 1. Mai. Dieter Hartung nimmt sich die Winterlaufserie des ELV Eisenach, den Hainichlauf und den Wartburglauf vor. Und Heike Nositschka ist glücklich, Waldläufe zum Erhalt von Fitness und Gesundheit absolvieren zu können.

Gegen 13.30 Uhr setzte sich der Pulk in Bewegung, nachdem Christian Frank die kurze Rede und Gerhard Anacker das kleine Silvesterfeuerwerk zur Einstimmung zelebriert hatten. Gelaufen wurden acht oder elf Kilometer über bekannte Fixpunkte bis zum Rennsteig und zurück oder auch individuelle Runden. Und das ganz ohne den Stress „siegen“ zu wollen.