Eisenacher Tänzer verteidigen Wanderpokal

Zur Weihnachtszeit trifft man sich bei Glühwein und allerlei Leckereien. Auch das gehörte am Samstag mit dazu, als der Eisenacher „Rock´n´Roll-Club Sylvester“ sein traditionelles Weihnachtsturnier veranstaltete. Der Einladung waren 24 Paare aus fünf Bundesländern gefolgt, ging es doch neben der Turnierwertung auch um den Abschluss des „NorthStar-Cups“. So wurden in Eisenach die Sieger und Platzierten dieser ganz Norddeutschland umfassenden Turnierserie geehrt. Passend dafür, hatten die Ausrichter zusammen mit der Schule die Turnhalle des Elisabethgymnasiums zu einer wahren Festhalle geschmückt.

Gestartet wurde in fünf Paartanzklassen und einer Formationsklasse. Stark präsentierten sich die Gäste aus Eckernförde – sie hatten die weiteste Anreise. Ins Finale griffen ebenfalls Paare aus Mühlhausen, Winsen an der Aller, Gießen und dem nordrhein-westfälischen Anröchte ein. Der Eisenacher Verein konnte mit sieben Paaren die größte Mannschaft stellen. Doch beeindruckten die Tänzerinnen und Tänzer nicht nur mit bloßer Anzahl, sondern sie überzeugten das 6-köpfige Wertungsgericht auch mit der Qualität ihrer Darbietungen. In der Erwachsenenklasse siegten Lynelle Krieger/Felix Töpfer vor Martina Hubackova/Lena Gauthier. Lara Meißner/Lea Hoffmann ertanzten sich den dritten Platz bei den Junioren 2, Merle Schubert/Anna Brandau siegten bei den Junioren 1. Bei den Schülern 1 tanzten sich Aimee Gehring/Leonie Büchner auf das Podest.

Bei den Formationen siegte die „Little Formation“ aus Eisenach. In der Mannschaftswertung blieb der Wanderpokal damit in der Wartburgstadt. Die Gastgeber zogen ein zufriedenes Fazit: „Für unseren Verein sind die Ergebnisse eine Bestätigung und Ansporn für die nächste Saison“, sagte Vereinschef Eberhard Walther und fügt hinzu: „Die vielen Tänzerinnen würden sich sehr über männliche Unterstützung im neuen Jahr freuen. Nur dann gelingen auch spektakulären Akrobatiken, die so charakteristisch für Rock´n´Roll-Tanz sind.“