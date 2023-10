Eisenacher Trainer nach hoher Niederlage: „Wir nehmen den Lernprozess an“

Berlin. Wie die Handballer des ThSV Eisenach die Bundesliga-Lehrstunde von Berlin einordnen.

Nach der 29:37-Niederlage bei den Füchsen Berlin erkannte der ThSV Eisenach an, dass der Anwärter auf die deutsche Handball-Meisterschaft nicht die Kragenweite des Aufsteigers ist.

„Wir sind schlecht gestartet, lagen 2:8 hinten, verbuchten im Spielverlauf aber auch gute Phasen. Das hat freilich bei Weitem nicht gereicht, um die Gastgeber ernsthaft in Bredouille zu bringen“, sagte Manager Rene Witte. „Unser Team hat aber nicht aufgegeben. Bei einigen Abschlusshandlungen fehlte uns die Cleverness. Wir wussten vor Saisonbeginn, es wird ein langer und beschwerlicher Weg. Wir gehen diesen konsequent weiter.“

Für Rechtsaußen Willy Weyhrauch war es kein Spiel wie jedes andere: „Auch wenn ich inzwischen etliche Jahre in Eisenach bin, war es die Rückkehr in die alte Heimat. Ich habe sieben Jahre in Berlin gespielt. Die volle Schmeling-Halle, das Wiedersehen mit alten Freunden, das war schon was Besonderes“, so der inzwischen 29-jährige Linkshänder.

„In der ersten Halbzeit, insbesondere in der Anfangsphase, zeigten wir zu viel Respekt, waren vorn nicht effektiv und kassierten hinten schnell viele Gegentore. Danach gelang es uns nicht, den Rückstand zu verkürzen“, resümierte Weyhrauch.

„Die Füchse haben ihre Muskeln gezeigt, uns Denkaufgaben gestellt. Wir offenbarten Defizite in jeglichen Bereichen. Den Lernprozess werden wir annehmen. Die Füchse haben uns gezeigt, woran wir uns messen lassen müssen“, formulierte ThSV-Trainer Misha Kaufmann, der weiterhin auf Jannis Schneibel (langzeitverletzt) und Marko Grgic (erkrankt) verzichten musste. Dagegen war Alexander Saul wieder mit von der Partie.

„Erstmals vor 9000 Zuschauern zu spielen, da habe selbst ich eine Gänsehaut bekommen. Mancher meiner Spieler schien in Ehrfurcht zu erstarren. Wir sind dankbar für die Erfahrung des Tages. Unser Anspruch wird es sein, Mittel und Wege zu finden, beim nächsten Mal besser zu sein“, fügte der Schweizer hinzu. In seinen Reihen gefielen Malte Donker und Simone Mengon. Bester ThSV-Werfer war Ivan Snajder mit sieben Toren. Der aus Thüringen mitgereiste blau-weiße Anhang verabschiedete sein Team mit aufmunterndem Beifall.

Bereits an diesem Mittwoch steht die nächste Aufgabe an; dann allerdings im DHB-Pokal. Eisenach ist beim TVB Stuttgart zu Gast (19 Uhr). Um Bundesliga-Punkte geht es wieder am kommenden Montag, 9. Oktober. Ab 19 Uhr trifft der ThSV mit den Rhein-Neckar Löwen auf ein weiteres Spitzenteam.