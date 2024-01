Eisenacher Zehnder bei EM-Start als Schweizer Stolperstein

Düsseldorf Gegen den Nachbarn wollen die deutschen Handballer ihr Wintermärchen bei der Heim-EM beginnen. Doch die Eidgenossen mit Torjäger Manuel Zehnder glauben an ihre Außenseiterchance. So will der Eisenacher die Deutschen schlagen.

Für Manuel Zehnder waren die Feiertage in der Schweizer Heimat ein kurzes Vergnügen. Der 24 Jahre alte Handball-Nationalspieler aus Aarau ist einer der Leistungsträger für die EM. Während seine Teamkollegen vom Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach Montagabend wieder ins Training einstiegen, läuft Zehnder bereits heiß für das erste Vorrundenspiel.

Dort heißt der Gegner an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) ausgerechnet Deutschland. In der Düsseldorfer Fußball-Arena werden 53.000 Fans erwartet – Handball-Weltrekord. Darunter werden auch Eisenachs Schweizer Trainer Misha Kaufmann und ein paar ThSV-Spieler sein. „Ich freue mich darauf, das Spiel live zu sehen. Vielleicht wird die Schweiz zum Stolperstein. Aber klarer Favorit ist Deutschland“, sagte Kaufmann.

Schweiz will Qualität zum Kollektiv bündeln und die Deutschen überraschen

Sein Lieblingsspieler arbeitete in den vergangenen Tagen intensiv am „Kollektiv“. Darin sieht Zehnder die Chance des Außenseiters. „Wir haben sehr gute Einzelspieler. Wir müssen diese Qualität bündeln und diese als Team auf das Parkett bringen“, so Zehnder. Seine Truppe gewann gerade den Yellow-Cup mit Siegen über Rumänien (37:31), Bosnien-Herzegowina (39:21) und Argentinien (35:27). „Da haben wir Selbstvertrauen getankt“, so Zehnder.

Neben Zehnder stehen weitere sieben Spieler aus der 1. Bundesliga im Aufgebot der Schweiz. An der Spitze Torhüter Nikola Portner, der Garant für die Erfolge von Meister Magdeburg im letzten Jahr. Wichtige Stützen in ihren Teams sind auch Namensvetter Samuel Zehnder vom TBV Lemgo oder Rückraum-Kanonier Lenny Rubin von der HSG Wetzlar.

Zehnder will gemeinsam mit Legende Schmid die „Nati“ führen

Angeführt wird die „Nati“ vom inzwischen 40-jährigen Andy Schmid, der in 214 Länderspielen 1070 Tore markierte. Schmid war 2010 bis 2022 Spielgestalter bei den Rhein-Neckar Löwen und einer der besten Spieler der Handball-Welt. Mit ihm wird sich Zehnder den Spielaufbau teilen. „Ich werde wohl für die Eins-gegen-eins-Situationen und die Schnelligkeit zuständig sein. Er wird wohl zuerst auf der Mitte anfangen. Doch es gibt neben Rückraum Mitte ja auch die Position im linken Rückraum. Soll heißen, Andy Schmid und ich können auch gemeinsam auf der Platte stehen“, sagte der EM-Debütant, der wie in der Bundesliga, die Gegner ins Schwitzen bringen will.

Dabei verspürt Zehnder „keinen Druck“ vor der großen Kulisse. „Die Deutschen müssen auch erst einmal ins Spiel und ins Turnier reinkommen“, sagt sein Eisenacher Trainer Kaufmann. „Unter Erfolgsdruck steht der Gastgeber“, meint Zehnder. Das Toptalent weiß aber auch, wie schwierig es wird, in dieser Gruppe mit Deutschland, Frankreich und Nordmazedonien unter die ersten zwei zu kommen. „Wir müssen einen Großen – am besten gleich im ersten Spiel – und Mazedonien schlagen“, weiß Zehnder. Dass seine Bundesliga-Kenntnisse ein Vorteil sind, glaubt Zehnder nicht. „Im Umkehrschluss, die Spieler auf deutscher Seite kennen mich natürlich auch“, sagt er.

Jannik Kohlbacher vor EM: „Jetzt noch Gänsehaut“

Der DHB-Auswahl traut Zehnder eine Menge zu. „Sie gehen mit einer jungen, starken Mannschaft in dieses EM-Turnier. Mit dem Plus des Heimvorteils kann die deutsche Nationalmannschaft auch weit kommen. Das Pendel kann allerdings auf beide Seiten ausschlagen. Wenn wir die DHB-Auswahl gleich im ersten Spiel bezwingen, wird es für sie sehr, sehr schwer“, meint der Thüringer Top-Torjäger der Bundesliga (148 Treffer).

DHB-Team bei der Wettquote kein Titelanwärter

Bei den Wettfreunden liegen die Deutschen allerdings klar vorn (Quote 1,19). Für einen Überraschungssieg der Eidgenossen zahlt Sportwettenanbieter bwin das 6,00-Fache des Einsatzes zurück. Turnierfavorit ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gíslason allerdings nicht. Mit einer Titel-Quote von 9,00 liegt Deutschland deutlich hinter Topfavorit Dänemark (2,10) auf Platz fünf. Schweden, Frankreich (beide 5,50) und Spanien (7,00) komplettieren die Liste der heißesten Anwärter auf die Europameisterschaft.

Nach der Verletzung von Patrick Groetzki verzichtet Gislason zunächst auf eine Nachnominierung. „Erst einmal werden wir es mit den Jungs lösen, die wir hier vor Ort haben“, sagte Co-Trainer Erik Wudtke. Als potenzielle Nachrücker stehen die beiden Linkshänder Lukas Zerbe und Tim Nothdurft bereit. Bis zu diesem Dienstag, 14 Uhr, muss ein 20-köpfiger Kader benannt werden, aus dem vor jedem Spiel dann 16 Mann nominiert werden können.