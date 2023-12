Eisenachs Schweizer Zehnder ohne Nerven am Siebenmeterpunkt

Mannheim Endlich mal eine Heimfahrt mit einem Kahn fröhlicher Leute, endlich ein Feier- und kein Frustbier. Der ThSV Eisenach hat bei den Rhein-Neckar Löwen seinen Auswärtsfluch in der Handball-Bundesliga besiegt. So jubelten die Thüringer.

„Der Ball muss rein“, dachte Manuel Zehnder vorm letzten entscheidenden Siebenmeter. Wilhelm Tell hätte seine Freude an seinem Schweizer Landsmann gehabt. Der Torjäger blieb ein Mann ohne Nerven, als er seinen 14. Treffer zum 27:26 (13:13) gegen die Rhein-Neckar Löwen markierte. Endlich der erste Auswärtssieg in der ersten Bundesliga. So kann die Rückrunde beginnen.

Kornecki hält die entscheidenden Bälle in der Schlussphase

Sekunden vor der Sirene hatte der eingewechselte Mateusz Kornecki den Ball von Kirkelokke pariert. Den Versuch des schnellen Eisenacher Gegenstoßes verhindert Schefvert unfair. Die Regel schreibt dafür einen Strafwurf vor. Die zuvor den Eisenachern wenig gewogenen Schiedsrichter Kern und Kuschel schauten auf den Video-Bildschirm, entschieden zur Erleichterung der Gäste auf Strafwurf. Es folgten Tor und Jubel fast so ausgelassen wie beim Aufstieg im Juni in Coburg. Auf den Rängen feierte der Fanclub von Kapitän Peter Walz aus dem Saarland sowie Ex-Torhüter und Medizinstudent Johannes Jepsen, die die Eisenacher Anhänger unterstützten.

„Eine Riesen-Abwehr mit zwei Super-Torhütern und einem überragenden Manuel Zehnder. Wir wollten nicht ohne Auswärtszähler das alte Jahr verlassen. Endlich haben wir uns belohnt“, strahlte Eisenachs Coach Misha Kaufmann. Matija Spikic (11 Paraden) und Mateusz Kornecki (5) entschieden das Duell mit ihren Gegenübern Späth und Birlehm (zusammen 9) für sich. Für Kornecki wurde während seines elfminütigen Einsatzes eine Fangquote von 55,56 Prozent notiert! „Endlich mal keine längere Phase, in der uns technische Fehler unterlaufen oder wir kein Tor werfen“, meinte Marko Grgic erleichtert.

Zwanzig Punkte haben zwanzig Jahre immer zum Klassenerhalt gereicht

Bei den Löwen mit all seinen Stars wird es nur eng für Trainer Sebastian Hinze. „Es war ein verdienter Eisenacher Sieg“, sagte der Coach bedröppelt. Der frühere ThSV-Keeper Dragan Jerkovic, jetzt Torwarttrainer in Mannheim, konstatierte ernüchtert: „Eisenachs offensive Abwehr bereitete uns schon wie im Hinspiel erhebliche Probleme. Überraschend, das Torwartduell ging an die Eisenacher Keeper.“

Gegen Erlangen am Samstag Punktekonto noch einmal aufstocken

Am Samstag (19 Uhr) will der ThSV seinen Weihnachtsendspurt krönen. Mit einem Heimsieg über den HC Erlangen könnten Kaufmanns Männer auch den Abstiegsplatz verlassen, sollte Stuttgart das Südwest-Derby gegen angezählte Löwen nicht gewinnen. „Wir werden noch einmal alle Kräfte bündeln, uns drei Tage voll fokussieren, hoffen auf eine ausverkaufte Halle“, so Manager René Witte. Sein Trainer Kaufmann weckt die letzten Energien: „Ein Sieg, und wir verabschieden uns mit 13 Punkten aus dem Jahr und sind mittendrin. Wir, der Aufsteiger, dem nahezu alle Experten vor der Saison den Abstieg vorausgesagt haben.“

Kleine Prognose ihrer Zeitung: Seit es nur zwei Absteiger in der Handball-Bundesliga gibt, hätten zwanzig Punkte immer sicher gereicht und auch bei drei Absteigern waren 20 Zähler zwanzig Jahre – mit Ausnahme 2015 – genug für den Klassenerhalt.

.