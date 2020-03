In diesem Jahr wird es keinen Mühltallauf geben. (Archivfoto)

Eisenberg. Der Eisenberger Mühltallauf wurde am Freitag abgesagt. Es wird auch keinen Nachholtermin geben.

Eisenberger Mühltallauf abgesagt

Der 49. Eisenberger Mühltallauf, der am 21. März 2020 stattfinden sollte, ist am Freitag abgesagt worden. „Wir können es nicht vertreten, dass sich vielleicht Läufer im Mühltal anstecken. Deshalb haben wir entschieden, dass es in diesem Jahr keinen Mühltallauf geben wird“, sagte Gesamtleiter Günther Stierand, Vorsitzender des Mühltallaufvereins und Gesamtleiter des Mühltallaufes.

Eine Verschiebung des Laufes auf einen späteren Zeitpunkt 2020 ist kein Thema, „da der Terminkalender mit Läufen schon jetzt vollgepackt ist. Es wäre nicht fair gegenüber anderen Laufveranstaltern, wenn wir jetzt unseren Lauf an einen Tag X ansetzen, an dem schon andere Läufe organisiert werden.“ Bis heute lagen Stierand 250 Voranmeldungen vor.

Der Eisenberger Mühltallauf wäre der erste Wertungslauf im Rahmen des Saale-Cups 2020 gewesen.