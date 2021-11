Eishockey: 4:1 gegen Slowakei – DEB gewinnt Deutschland Cup

Krefeld. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt den Deutschland Cup. Im dritten Spiel holte das DEB-Team am Sonntag den dritten Sieg.

Erstmals seit 2015 hat das Eishockey-Nationalteam wieder den Deutschland Cup gewonnen. Am Sonntag siegte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Krefeld auch im dritten Spiel beim traditionellen Vier-Nationen-Turnier. Beim entscheidenden 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)-Erfolg gegen Ex-Weltmeister Slowakei waren Leo Pföderl (1. Minute), Tobias Rieder (6./56.) und Dominik Bittner (39.) für Deutschland erfolgreich. Für die Slowaken, die zuvor ebenfalls zweimal gewonnen hatten, traf nur Samuel Bucek (26.). Deutschland hatte zuvor Russland 4:3 und die Schweiz 3:0 bezwungen.

WIR SIND DEUTSCHLAND CUP SIEGER 2021!!! 🎉🎊 Ein unbändiger Wille und ein bedingungsloser Zusammenhalt verhilft unserem Team Deutschland zum ersten Turniersieg seit 2015. Danke Jungs für dieses schöne Turnier. 🖤❤️💛



60. | #DCup21 | 🇩🇪 4:1 🇸🇰

📺 MagentaSport#GERSVK #deb pic.twitter.com/wYqJuzFB5j — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) November 14, 2021

Enttäuschend war erneut die Zuschauerzahl. Am Sonntag kamen nur 2309 Menschen in die Arena. Damit kamen an allen drei Spieltagen erheblich weniger Eishockey-Fans als 2019, als vor der Coronavirus-Pandemie zuletzt Zuschauer bei Heim-Auftritten des Nationalteams zugelassen waren. (dpa)