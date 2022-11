Eishockey Eishockey-Bundestrainer Söderholm wechselt in die Schweiz

Berlin. Bundestrainer Toni Söderholm verlässt den Verband und heuert beim Schweizer Top-Klub SC Bern an. Für ihn ist es eine große Chance.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hört nach vier Jahren auf und wechselt zum Schweizer Spitzenklub SC Bern. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwochmorgen bekannt. Demnach einigten sich Verband und Söderholm auf eine sofortige Freigabe. Am Tag zuvor hatten die Schweizer Tageszeitung Blick und das Onlineportal watson über die Trennung berichtet.

Söderholm war seit Dezember 2018 Bundestrainer, nach den enttäuschend verlaufenen Olympischen Winterspielen von Peking im Frühjahr verlängerte der Finne seinen Vertrag im April bis 2026. Bei der diesjährigen WM in seiner Heimat führte der Chefcoach das Team mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale.

Toni Söderholm träumt von NHL-Engagement

Der 44-Jährige träumt schon länger von einem NHL-Engagement, nun zieht es ihn - womöglich als Zwischenschritt - zum Top-Klub Bern. Der Verein hatte Anfang des Monats Johan Lundskog entlassen. Söderholm spielte von 2005 bis 2007 als Verteidiger für den SCB und wurde in seiner zweiten Saison mit den Schweizern Vizemeister. 2016 holte er in der DEL den Titel mit Red Bull München. In Bern trifft trainiert Söderholm künftig den früheren NHL-Profi und deutschen Nationalspieler Dominik Kahun. (sid)