Eishockey Deutsches Team in WM-Vorbereitung kaum verändert

München Das deutsche Eishockey-Nationalteam geht personell nur leicht verändert in die dritte Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai).

Das deutsche Eishockey-Nationalteam geht personell nur leicht verändert in die dritte Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai).

Für die beiden Testspiele am Freitag und Samstag in der Slowakei stößt außer Torhüter Dustin Strahlmeier und Abwehrspieler Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg noch kein anderer neuer Spieler dazu. Für das Duo strich Bundestrainer Harold Kreis am Dienstag Torhüter Arno Tiefensee (Mannheim) und Verteidiger Moritz Wirth (Bremerhaven).

Im Kader stehen weiterhin NHL-Stürmer Nico Sturm (San Jose Sharks) und Dominik Bokk (Löwen Frankfurt). Beide hatten in den Testspielen gegen Österreich in der vergangenen Woche (2:0 und 2:3 nach Penaltyschießen) leichte Verletzungen erlitten.

Weitere Spieler stoßen zum Kader hinzu

Erst in der kommenden Woche zur letzten Vorbereitungsphase in München wird der WM-Kader noch einmal stärker verändert. Dann stoßen neben NHL-Profi JJ Peterka von den Buffalo Sabres auch noch Spieler der beiden DEL-Finalisten EHC Red Bull München und ERC Ingolstadt dazu. Zudem könnten neben weiteren Spielern aus Nordamerika auch die in Schweden beschäftigten Stürmer Tobias Rieder und Tom Kühnhackl dabei sein.

Der neue Bundestrainer Kreis hatte in den vergangenen Tage bereits etliche WM-Absagen kassiert. Die bisherigen Vorbereitungsspiele verliefen auch dadurch sportlich durchwachsen.