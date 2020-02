Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marcel Goc beendet Eishockey-Karriere am Saisonende

Mannheim. Olympia-Silbermedaillengewinner Marcel Goc wird seine Eishockey-Karriere nach dieser Saison beenden.

"Mit der Bekanntgabe habe ich nun den Kopf frei und kann mich voll und ganz auf die noch vor uns liegenden Herausforderungen konzentrieren. Schließlich möchte ich noch einmal eine Playoff-Runde spielen, die es in sich hat", teilte der 36-Jährige in einer auf der Homepage seines Clubs Adler Mannheim veröffentlichten Stellungnahme mit. Beim deutschen Meister ist der langjährige NHL-Spieler Kapitän.

Erst am Vortag hatte er nach acht Wochen Verletzungspause seine Rückkehr für das Heimspiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers am 13. Februar (19.15 Uhr) angekündigt. "Am Samstag bin ich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, es ist alles nach Plan verlaufen. Ich bin am Donnerstag gegen Nürnberg dabei", hatte er dem "Mannheimer Morgen" gesagt.

"Marcel ist mit seiner Spielintelligenz, seinem Auge für die Mitspieler und seiner Bullystärke für jede Mannschaft unersetzlich. Vor diesem Hintergrund wird Marcels Abgang nach der Saison eine große Lücke hinterlassen", sagte Adler-Chef Daniel Hopp.

In der NHL spielte Goc für die San José Sharks, Nashville Predators, Florida Panthers, Pittsburgh Penguins und die St. Louis Blues. In Deutschland stand er außer in Mannheim nur noch bei den Schwenninger Wild Wings unter Vertrag. 2018 holte er mit der deutschen Nationalmannschaft sensationell Silber bei den Olympischen Winterspielen.