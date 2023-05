Nationalspieler Moritz Wirth wechselt zur Düsseldorfer EG

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat sich für die nächsten beiden Jahre die Dienste von Eishockey-Nationalspieler Moritz Wirth gesichert.

Der 23 Jahre alte Verteidiger der Fischtown Pinguins hat bei der DEG einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Dies teilte der Club am Freitag mit. „Moritz hat vergangene Saison in Bremerhaven bereits bewiesen, wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann und passt mit seinem Ehrgeiz und Willen super in unsere Mannschaft“, begründete DEG-Sportdirektor Niki Mondt den Wechsel.

Wirth wurde in diesem Frühjahr erstmals für das A-Nationalteam nominiert und war bei zwei Phasen der WM-Vorbereitung dabei.