Eishockey: Erfurter Drachen bieten Tilburg erneut die Stirn

Konstantin Kessler bekam im zweiten Aufeinanderteffen mit Tilburg allerhand zu tun. Genau 50 Schüsse gingen am Sonntag als abgewehrt in die Bilanz des Erfurter Eishockey-Torwarts ein.

Tilburg. Die stillen Hoffnungen des Erfurter Eishockey-Oberligisten, den Favoriten auf dessen Eis noch einmal überrumpeln zu können, erfüllten sich nicht. Einen Tag nach ihrem Überraschungscoup beim 4:3-Sieg nach Verlängerung mussten sich die Erfurter bei den Tilburg Trappers 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) beugen.

Dass die Punkte beim niederländischen Top-Team blieben, ist angesichts der Ergebnisse in den vergangenen Jahren nichts Ungewöhnliches. Bis zum Samstag gingen die Drachen seit der Spielzeit 2015/16 stets als unterlegenes Team vom Eis, kassierten meist sogar ein halbes Dutzend Gegentore. Umso bemerkenswerter war die Leistung zum Jahresauftakt, bei dem die Thüringer dank Petr Guldas Overtime-Tor im achten Anlauf erstmal überhaupt etwas aus Tilburg mitnehmen konnten.

Ein paar Stunden dürfe die Mannschaft ihren Erfolg genießen, sagte Trainer Raphael Joly am Samstagabend in Duisburger Unterkunft, dann aber heiße es, sich mental auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Mit dem Rückenwind des Zwei-Punkte-Sieges lieferte der Achte auch am Sonntag eine kämpferische Vorstellung, wie der Drachentrainer dem Team attestierte. Lange konnten die Erfurter das Duell offenhalten, um in Unterzahl durch Ties van Soest dann das entscheidende 1:3 zu kassieren (56.). Das 2:1 der Tilburger war ebenfalls im Powerplay gefallen. Für Erfurt hatte Max Weigandt davor zum 1:1 ausgeglichen (24.).

Dass Tilburg noch eine Schippe drauflegen wird, hatte Joly erwartet. Und mithin, dass seine Reihen damit mehr unter Druck geraten. Weil sich Sebastian Hofmann im ersten Spiel verletzt hatte, fehlte zudem ein Verteidiger, sodass der Erfurter Coach etwas umstellen musste. „Aber das soll alles keine Ausrede sein“, merkte er an und wertete die Tour nach Tilburg mit einem Sieg als „gutes Ergebnis“.

Viel Zeit, sich mit dem kräftezehrenden Doppelspieltag zu befassen, bleibt unter Umständen nicht. Geplant ist, am Mittwoch die Partie gegen Hamm nachzuholen. Das sei aber noch offen, so Joly. Am Freitag geht es dann ins Rückspiel bei Diez-Limburg.