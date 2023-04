Topfavorit München gleicht Halbfinale gegen Wolfsburg aus

Wolfsburg Topfavorit EHC Red Bull München hat einen deutlichen Rückstand in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg vermieden.

Nach einem Rückstand gewann der Hauptrundensieger auswärts das vierte Duell mit den Niedersachsen mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) und glich damit zum 2:2 in der Serie aus. Der Club, der viermal gewinnt, erreicht das Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

Die Führung der effizienten Niedersachsen von Darren Archibald (20. Minute) fiel kurz nachdem die Münchner eine Überzahlsituation ungenutzt gelassen hatten und hielt bis zu Beginn des Schlussabschnitts. Stürmer Benjamin Smith (41.) und Verteidiger Konrad Abeltshauser (45.) drehten für die beste Offensive der Vorrunde vor 4503 Zuschauern die Partie. Nationalstürmer Yasin Ehliz traf 17 Sekunden vor dem Schluss noch ins verwaiste Tor.

Der 1:2-Serienrückstand hatte die Münchner von Trainer Don Jackson unter Druck gesetzt. Im Playoff-Viertelfinale hatte der EHC sogar 0:2 in der Serie gegen Bremerhaven zurückgelegen und sich dann doch noch mit vier Siegen nacheinander souverän den Einzug ins Halbfinale gesichert. Das Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg geht am Samstag (15.15 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimspiel der Münchner weiter.

Adler Mannheim verpassen dritten Sieg

Die Adler Mannheim verpassten den erhofften dritten Sieg in ihrer Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt. In eigener Halle unterlag der achtmalige deutsche Meister von Trainer Bill Stewart knapp mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Verteidiger Leon Hüttl erzielte vor 13.600 Zuschauern das einzige Tor des Abends für die Ingolstädter, die damit in der Serie zum 2:2 ausglichen. Es blieb damit dabei, dass in diesem Halbfinalduell alle Partien bisher jeweils an die Auswärtsmannschaft gingen. Weiter geht die Serie am Samstag in Ingolstadt (18.00 Uhr/MagentaSport).