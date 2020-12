Wenn es die Zeit zwischen Schulaufgaben, Training und Spielen erlaubt, schwingt sich Justus Böttner auf sein Motorrad. Am liebsten fährt der junge Stadtilmer, der seit der siebten Klasse das Erfurter Sportgymnasium besucht, dann durch den Thüringer Wald, die Berge rauf und runter.

Einen rasanten Aufstieg hat der 18-Jährige auch auf dem Eis hingelegt. Böttner, der seit 13 Jahren Eishockey spielt, ist aktuell der vielversprechendste junge Verteidiger im Oberliga-Team der TecArt Black Dragons. Gemeinsam mit Sebastian Hofmann bildet er das Verteidigerpaar der dritten Reihe, erhält in jedem Spiel reichlich Eiszeit. Und das, nachdem er in der vergangenen Saison gerade mal bei drei Spielen des Männerteams im Kader stand. Der Lohn: Letzte Woche erhielt er vom EHC Erfurt einen Fördervertrag, der ihn für die nächsten drei Jahre finanziell unterstützt, ihm eine sportliche Perspektive bietet.

„Er hat sich gut entwickelt, ist sehr ehrgeizig“, lobt Erfurts sportlicher Leiter Henry Tews das Talent. Er muss es wissen, war er doch einer seiner größten Förderer, seit Böttner zum EHC Erfurt und drei Jahre später an die Sportschule wechselte. „Herr Tews hat viel dazu beigetragen, dass ich es ins Männerteam geschafft habe“, sagt Böttner.

Körperlich verbessern, um noch mehr Spaß beim Checken zu haben

In jenes Männerteam, das er vor noch nicht allzu langer Zeit bei fast jedem Heimspiel als glühender Fan bewundert hat. Vor allem zu Marcel Weise und Sean Fischer hat er aufgeschaut. „Es war immer mein Traum, hier mitzuspielen“, sagt er.

Den Grundstein zur Verwirklichung dieses Traums legte Böttner in Ilmenau. Bei den dort ansässigen „Kickelhahn Rangers“ lernte er das Eishockeyspielen. Bis er zehn war, jagte er für die Ilmenauer dem Puck nach. Dann wechselte er zum EHC Erfurt, zu den „Young Dragons“.

In einer Mannschaft mit Fritz Denner und Martin Klein arbeitete Böttner fortan daran, von einem Jung-Drachen zu einem schwarzen Drachen zu werden. Meist durften die drei talentierten Jungs schon ein Jahr früher in die nächste Altersstufe, spielten schließlich in der U20 bei den Dresdner Eislöwen, dem Kooperationspartner des EHC Erfurt, in der DNL2, der zweithöchsten Nachwuchsliga. „Ich war immer relativ schmächtig, habe aber nach Meinung der Trainer immer sauber verteidigt und das Spiel gut aufgebaut“, erzählt Böttner.

Ein Jahr nach Stürmer und Kumpel Denner, der älter und körperlich weiter ist, hat sich nun auch Böttner im Oberliga-Team der Erfurter etabliert und den Fördervertrag verdient. Als ihm Henry Tews und Christian Grosch den Vertrag unter die Nase hielten, konnte er es zunächst kaum glauben. Sein Traum, der gerade erst Wirklichkeit geworden war, hatte die nächste Stufe erreicht. „Ich arbeite hart daran, körperlich ebenbürtig zu sein, mich an die Härte bei den Männern, die mir grundsätzlich gefällt, zu gewöhnen. Dann machen die Checks an der Bande noch mehr Spaß“, meint der Vollblut-Verteidiger, der schon immer mehr Lust aufs Toreverhindern als aufs Toreschießen hatte.

Der neue Coach Raphael Joly setzt verstärkt auf den Nachwuchs

Dass es nun so schnell mit einem festen Platz im Kader des Oberligisten klappte, hat Böttner indes nicht nur seinem Talent und Ehrgeiz zu verdanken. Raphael Joly, seit Sommer der neue Drachencoach, setzt als junger, moderner Trainer mehr auf den Nachwuchs als sein Vorgänger Fred Carroll. „Ich bin dem Trainer sehr dankbar, dass er mir vertraut. Er kümmert sich sehr um die Nachwuchsspieler, erklärt viel, hat immer ein offenes Ohr für uns.“

Neben der sportlichen Entwicklung stehen in den nächsten Monaten noch andere Dinge auf Justus Böttners Agenda. Im Frühling steht das Abitur an, anschließend will er sich in Erfurt einen Studienplatz suchen. Bis dahin will er auch den Führerschein in der Tasche haben. Damit ihn nicht immer seine Eltern, die ihn auch regelmäßig nach Dresden fuhren, oder Kumpel Martin Klein chauffieren müssen.

Auf sein Motorrad wird er sich trotzdem noch schwingen. Und die Berge des Thüringer Waldes hinauf fahren. So schnell, wie er gerade die Eishockey-Karriereleiter erklimmt.