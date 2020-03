Eiskunstläufer setzen auf kleine Gruppen

Nur ein Spiel war in der Eishockey-Landesliga Thüringen überhaupt noch offen, die Meisterschaft längst entschieden. Dennoch hatten sich die Kickelhahn Rangers auf ihr Nachholspiel gefreut. Gegen den MEC Halle 1c wollten die Rudorfer-Schützlinge ihren Aufwärtstrend bestätigen und mit einem Sieg in die dann anstehende Thüringenpokal-Premiere eine Woche darauf in Erfurt gut gerüstet auf das Eis gehen. Daraus wird nichts. Gestern beendete der Thüringer Verband in kurzer Abstimmung die Saison. EC-Präsident Jürgen Demant: „Die Entwicklung um das Coronavirus ließ nichts anderes zu. Die Saison ist vorsorglich beendet worden. Das Spiel gegen Halle findet nicht mehr statt.“

Das bedeutungslose letzte Punktspiel der Ilmenauer wurde 0:0 gewertet, doch was wird mit dem voller Spannung erwarteten 1. Thüringenpokal-Turnier nächste Woche in Erfurt? Auch hier ist eine schnelle Entscheidung gefallen. Demant: „Auch dieses Turnier findet nicht mehr statt, ist ersatzlos gestrichen.“ In diesem Tages-Turnier sollte in jeweils zwei Dritteln aller fünf Thüringer Landesligisten erstmals ein Pokalsieger ermittelt werden. Diese Premiere wird es nun erst in einem Jahr geben. Aber auch das abschließende Freundschaftsspiel in Braunlage kann frühestens im Herbst nachgeholt werden. Jürgen Demant: „Das ist schade, darauf hatten sich alle Ilmenauer und auch die vier Braunlager Jungs riesig gefreut – das Spiel wird auf jeden Fall nachgeholt“, so der ECI-Chef.

Doch wie überbrücken die Ilmenauer Eis-Cracks ihre Eiszeit nun? Bis Ostern sind traditionell die Hallenflächen weiter vereist. Fällt das Training flach? Jürgen Demant: „Es gab eine Empfehlung vom Landratsamt, mit einer Beschränkung auf 70 Personen. So viele sind beim Training nicht da. Das betrifft die Erwachsenen. Bei den Kindern richten wir uns ganz nach den Schulen. Wenn die geschlossen werden, würden wir auch den Trainingsbetrieb einstellen. Wir wollen noch so lange wie möglich weitertrainieren, aber wir werden auch keine unnötigen Risiken eingehen, richten uns ganz nach der aktuellen Lage.“

Beim EC Ilmenau sind auch zahlreiche Eiskunstläufer aktiv. „Die sind mehr als 70, haben das Training erst einmal eingestellt, weil so viele Leute gleichzeitig auf dem Eis zu haben, das sollte man momentan nicht machen.“ Auf der Suche nach Kompromissen wird oft gar nicht an das Naheliegende gedacht. Könnten die Trainingsgruppen nicht aufgeteilt werden, in kleinere Gruppen? „Eine gute Idee. Das nehme ich jetzt einfach mit und ruf auch gleich dort an“, so Jürgen Demant. Auch in der Corona-Krise muss es ja irgendwie weitergehen.