Eispiraten Crimmitschau schludern mit Hochkarätern

Bayreuth. Nach vier Playdown-Spielen geht es wieder bei null los: Bayreuth gleicht beim 5:2-Erfolg über Crimmitschau zum 2:2 in der Serie „Best of seven“ aus

Die Eispiraten Crimmitschau mussten am Dienstagabend die zweite Niederlage gegen die Bayreuth Tigers in der ersten Playdown-Runde hinnehmen. Die Westsachsen unterlagen den Franken letztlich mit 2:5. Somit steht es in der Serie nun 2:2. Das nächste Spiel steht am Freitagabend an. Die Eispiraten empfangen Bayreuth um 20 Uhr im Sahnpark zu Spiel fünf.

Erneut musste Jussi Tuores auf den verletzten André Schietzold verzichten, konnte sonst aber auf ein volles Lineup bauen, welches keinen schlechten Start in diese Partie erwischte. Angetrieben von der tollen Stimmung der zahlreich mitgereisten Crimmitschauer Fans konnten sich die Westsachsen schnell eine optische Überlegenheit erspielen. Olafr Schmidt hielt für die Tigers immer wieder stark, zudem rettete einmal der Pfosten für die Wagnerstädter. Auf der Gegenseite reichte den Gastgebern eine der wenigen hochkarätigen Möglichkeiten aus, um in Front zu gehen. Christian Kretschmann nutzte seinen Platz und bugsierte die Scheibe unter die Querlatte – 0:1 (18.).

Vorentscheidung nach Führung verpasst

Die Eispiraten wussten im zweiten Drittel aber zurückzuschlagen. So war es Scott Feser, der nach 24 Minuten mehrere Bayreuther durch eine glanzvolle Einzelleistung stehen ließ und am Ende auch noch Olafr Schmidt zum 1:1 überwand. Die Crimmitschauer hatten das Momentum nun auf ihrer Seite und blieben so weiter gefährlich. Patrick Pohl, stark bedient von Dominic Walsh, nahm genau Maß und brachte die Hartgummischeibe zur 2:1-Führung im Winkel unter (26.). Die Bayreuth Tigers zeigten sich sichtlich beeindruckt, die Mannschaft von Jussi Tuores war mittlerweile richtig gut im Spiel und erspielte sich weitere Großchancen. Immer wieder schafften es die Westsachsen aber nicht, weiteres Kapital aus ihren Hochkarätern zu schlagen – und dies sollte sich rächen.

Es dauerte nach dem Wiederbeginn schließlich nicht lange, bis die Gastgeber fast aus dem Nichts zurückschlugen. Philippe Cornet überwand Ilya Sharipov und stellte so auf 2:2 (44.). Die Tigers wollten nun mehr und kämpften sich in dieses Spiel zurück. Auf der Gegenseite schafften es die Crimmitschauer nicht mehr, das Spiel an sich zu reißen und ließen weiterhin beste Möglichkeiten aus. Nur vier Minuten nach dem Ausgleichstreffer lud dann Patrick Kurz im Powerplay an der blauen Linie durch und sorgte für die erneute Führung der Franken (48.).

Auch ein Anrennen der Eispiraten brachte in der Folge, ebenso wie die Herausnahme von Ilya Sharipov für einen zusätzlichen Feldspieler, keinen Ertrag. Schließlich hatte Branden Gracel zwei Mal keine große Mühe ins verwaiste Tor der Crimmitschauer einzuschießen, den 2:5-Endstand herzustellen und so seinen Doppelpack zu schnüren (59., 60.)