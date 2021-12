Eisschnellläufer Schmidt: „Ohne Quälerei geht es nicht“

Erfurt. Eisschnellläufer Steffen Schmidt wurde mit 47 erneut deutscher Meister und will nun zur WM. Er sprach über Trainingsaufwand, wie er durch seine Tochter wieder zum ESC Erfurt fand und woran es dem Eisschnelllauf-Nachwuchs fehlt.

Dass man auch im hohen Alter und nach langer Pause noch ziemlich erfolgreich Eisschnelllaufen kann, zeigt Steffen Schmidt. Einst Sportschüler in Erfurt, hörte er zur Wende auf und fand 24 Jahre später wieder zurück zu seiner sportlichen Liebe. Bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Erfurt wurde er nun im Mehrkampf der Altersklasse 45 zum dritten Mal deutscher Meister. Wir sprachen mit ihm über Trainingsaufwand, wie er durch seine Tochter wieder zum ESC Erfurt fand und woran es dem Eisschnelllauf-Nachwuchs fehlt.

Zum dritten Mal wurden Sie deutscher Masters-Meister im Mehrkampf, mit Ihren Zeiten hätten Sie sogar bei den 30- bis 40-Jährigen gewonnen. Wie viel trainieren Sie noch, um mit 47 so fit zu sein?

Schon recht viel. Zweimal die Woche Eisschnelllauf, dazu Squash für die Schnelligkeit sowie Radfahren und Laufen für die Grundausdauer. Ich bin als Außendienstler viel mit dem Auto unterwegs und sitze viel, ich brauche die Bewegung, um den Kopf freizubekommen.

Sie haben nach Ihrer aktiven längere Zeit pausiert. Warum?

Genau genommen etwa 24 Jahre. Die Kinder- und Jugendspartakiade 1989, als wir mit Erfurt Dritter wurden, war mein letzter Wettkampf. Die Wende brachte viele Unsicherheiten, es war auch zunächst nicht klar, ob das Abitur der Sportschule anerkannt wird. Ich habe dann erstmal eine Lehre gemacht, das Abi später nachgeholt. Dann lag der Fokus auf der Familienplanung, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Für die große Sportkarriere war ich ohnehin nicht gut genug.

Und warum dann das Comeback?

Vor etwa sieben Jahren wollte ich mit meiner Tochter zum Freilaufen in die Eishalle. Da habe ich meine ehemaligen Trainer zufällig wieder getroffen. Es kam eins zum anderen und ich hatte einfach Lust, wieder anzufangen – erst recht mit der für mich neuen Herausforderung, mit Klappschlittschuhen zu laufen.

Haben Sie nach den drei nationalen Titeln nun internationale Ziele?

Ja. Ende Januar will ich bei der Sprint-WM in Inzell dabei sein, da werden zweimal 500 und zweimal 1000 Meter gelaufen. Wenn ich die Zeiten im Internet vergleiche, habe ich vielleicht sogar eine Medaillenchance. Da es in Inzell ist, hält sich der finanzielle Aufwand in Grenzen. Auch das ist ein wichtiger Faktor. Da wir bei den Masters alle, wenn auch ambitionierte, Breitensportler sind, tragen wir alles selbst.

Ihr Sohn ist ebenfalls Eisschnellläufer und besucht die fünfte Klasse des Erfurter Sportgymnasiums. Wie macht er sich?

Er hat Talent, aber technisch muss er sich noch verbessern.

Immer weniger deutsche Eisschnelllauf-Talente schaffen es in die Weltspitze. Manche sagen, es liege an der mangelhaften Sportförderung, andere, am fehlenden Biss der Jugend? Was sagen Sie?

Zur Sportförderung maße ich mir kein Urteil an. Dass sich der Nachwuchs heutzutage nicht mehr so durchbeißen und quälen will, würde ich bestätigen. Ich habe es nie bereut, dass früher mit härteren Bandagen trainiert wurde. Der Spitzensport fliegt einem nicht zu, ohne Quälerei geht es nicht. Die Sportschule gibt den Kindern vieles an Disziplin und Selbstorganisation mit. Auf der anderen Seite sollten sich die Eltern nicht so sehr einmischen. Das ist eine Unart, die man vor allem beim Fußball sieht. Da hilft Corona vielleicht insofern, als dass das weniger wird.

Wie kann sich die Situation im Nachwuchssport verbessern?

Man muss mehr in den Trichter reingeben, damit mehr rauskommt. Wir haben in Erfurt tolle Bedingungen zum Eislaufen, aber viel zu wenige Schulen nutzen das. Das kann – sei es vom Landessportbund, sei es vom Verein – noch besser beworben und publik gemacht werden. Der EHC Erfurt mit den Young Dragons kriegt das besser hin, auch wenn das im Mannschaftssport einfacher ist.

Wie schwer wiegt die Corona-Problematik beim Eisschnelllauf? Oder anders gefragt, inwieweit beeinträchtigt es den Trainingsalltag Ihres Sohnes und von Ihnen?

Mein Sohn hatte das Glück, dass er als angehender Sportschüler anders als viele andere trainieren durfte. Wettkämpfe waren aber auch bei ihm zunächst erstmal tabu. Natürlich herrscht außer auf dem Eis überall Maskenpflicht, wobei die Schultestungen ausreichen und es keine weiteren geben muss. Ich selbst darf glücklicherweise auch als ambitionierter Freizeitsportler aufs Eis. In Sachsen ist das anders, da bekommen sie, wie mir Konkurrenten am Wochenende erzählten, aktuell keine Trainingsmöglichkeiten. Ich hoffe, bei uns ist das weiterhin möglich, sonst kann ich meinen WM-Traum abhaken. Grundsätzlich sorgt die 2G-plus-Regel dafür, dass auch bei unseren Masters einige Sportler ausscheren.