Empor gewinnt Sondershäuser Stadtderby klar gegen Eintracht III

Spitzenspiel gewonnen, Spitzenplatz verteidigt und Führung ausgebaut. Ein perfektes Wochenende für Empor Sondershausen in der Fußball-Kreisliga. Im letzten Spiel vor der Zwangspause besiegte die Truppe von Mario Stiel den ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft, Eintracht Sondershausen III, 3:0. Und die Frage, welche von beiden Teams das bessere sei, ist nun auch geklärt.

Die Verantwortlichen von Empor entschuldigten sich im Nachgang bei den Anhängern, denn die begrenzte Anzahl von 50 Zuschauern war sehr schnell erreicht. Wahrscheinlich hätten das Drei- oder Vierfache das Spiel gerne aus nächster Nähe gesehen.

Die Partie war geprägt von Kampf und Krampf, wie es eben so ist in einem Stadtderby, bei dem viel auf dem Spiel steht. Kein Zentimeter wurde hergeschenkt und mit Kraftausdrücken auf beiden Seiten nicht gespart. In Minute 35 war es dann Sebastian Gösel, der den Ball nach einer Ecke per Direktabnahme zum 1:0 in den Winkel knallte.

In Halbzeit zwei wurde die Eintracht aktiver und drängte auf den Ausgleich. Aber die Empor-Abwehr ist mit nur sechs Gegentreffern mit Abstand die beste. Nach einer Stunde schob Szabolcs Mihaly, der alleine vorm starken Torhüter der Gäste cool blieb, zum 2:0 ein. Kurz vor Schluss belohnte sich Hunor Gonczi für sein starkes Spiel mit einem eigenen Treffer.

Staub erzielt acht Tore

Für Furore sorgte die SpG Roßleben. Sie schenkte zu Hause Schlusslicht SG Berka ganze elf Tore ein. Patrick Straub war dabei nicht zu halten. Der Goalgetter netzte acht mal ein. Ein Hattrick innerhalb von vier Minuten war auch dabei.

Donndorf besiegte etwas überraschend den Dritten Oldisleben mit 1:0 und Holzthaleben muss nach der 0:1-Niederlage in Großenehrich abreißen lassen. Rottleben kommt nach dem 5:2 über Seehausen langsam aber sicher in Fahrt. Schernberg verlor 1:2 gegen Großlohra, Hohenebra gewann 3:2 gegen Großfurra.