Endlich wieder internationales Flair

Stadtilmer Radballer in Gent.

Internationales Flair im Radball, das gab es beim RSV Stadtilm früher oft. Was kaum noch einer weiß: Im Oktober 1988 spielten Volkmar Gölitz und Werner Gräbenteich als DDR-Auswahl in Stadtilm gegen die legendären tschechischen Brüder Jan und Jindrich Pospíšil – immerhin 20 Mal Weltmeister. Das DDR-Fernsehen übertrug sogar live – was für Zeiten!

Heute wird Radball in Stadtilm immer noch groß geschrieben, aber international geht es nicht mehr zu.

So sind die Stadtilmer froh gewesen, dass sie eine Einladung des S. N. A. Gent nach Belgien erhielten, Ende August mit zwei Mannschaften dort antraten und unter acht fast durchweg belgischen Erstligisten einen Podestplatz jeweils knapp verfehlten. Christian Anderle startete mit Oliver Czerny sowie Dang Dam Hai mit Patrick Kanka.

Selbst der Turniersieg war für beide Stadtilmer Duos möglich. „Aber aufgrund des engen Feldes an der Spitze reichte es am Ende für uns nur zu Platz vier. Es war trotzdem toll. Wir wurden sehr freundlich empfangen und kamen so zu einem richtig guten Saisonvorbereitungsturnier“, berichtet Oliver Czerny.

Während Zugehörigkeit in beiden Bundesligen 1990-2001 mit Gölitz/Hammerschmidt und Gräbenteich/Gräbenteich pflegte der RSV Stadtilm Beziehungen zu anderen europäischen Radsportvereinen, richtete jährlich ein „Internationales Osterturnier” aus, Dazu kamen bis Ende der 1990er Jahre Mannschaften aus Österreich, der Schweiz, Belgien, Tschechien und Frankreich. Zu schön, wenn diese Tradition wieder aufleben könnte.