Endspurt beim Manfred-Fromm-Fotopreis

Es werden Sieger in den Kategorien Profis und Amateure gekürt. Prämiert werden die drei besten Profi-und zehn besten Amateur-Fotos. Dotiert ist der Preis mit insgesamt 2700 Euro. Fromm war einst ein renommierter Sportfotograf, dem es oft gelang, die besonderen Augenblicke mit der Kamera einzufangen. So wurde das Foto mit dem Titel „Das Urteil“ 1977 zum „Sportfoto des Jahres“ in der DDR gewählt. Einsendeschluss ist der kommende Montag, 31. August. Alle Informationen unter www.thueringen-sport.de