Entwarnung nach Schreckmoment: THC gewinnt erstes Testspiel

Bad Langensalza. Die Handballerinnen des Thüringer HC eröffneten die Vorbereitungsspiele siegreich. Doch im Mittelpunkt standen die Rückkehrerinnen.

Erster Auftritt mit vielen Emotionen: Beim Testspiel-Auftakt des Thüringer HC gegen Banik Most gab es schon vor dem Anpfiff jede Menge Applaus. So begrüßte das Publikum in der Salza-Halle mit Dinah Eckerle die Nationaltorhüterin zurück bei ihrem Ausbildungsverein. Herzlichen Beifall erhielt auch Kapitänin Josefine Huber, die nach ihrem Kreuzbandriss erstmals wieder auf dem Feld stand und drei Treffer zum letztlich verdienten 30:25 (17:13)-Sieg beisteuerte.

Auch die von Bietigheim zurückgekehrte Kerstin Kündig und die aus Oldenburg gekommene Kathrin Pichlmeier gaben ihren Einstand in der neuformierten Mannschaft des letztjährigen Bundesliga-Zweiten. „Wir wollen näher an die übermächtigen Bietigheimer herankommen“, hat Trainer Herbert Müller als Ziel für die bevorstehende Saison ausgegeben. Die beginnt für den THC am Samstag, dem 9. September, mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Bis dahin gibt es in Sachen Zusammenspiel und Abstimmung noch einiges zu tun. Gegen den tschechischen Vizemeister, der an diesem Sonntag (14 Uhr) zum zweiten Testspiel in der Salza-Halle erwartet wird, wechselten sich Licht und Schatten ab. Allerdings schonte Müller auch die angeschlagenen Lott, Reichert, Hendrikse, Tanabe und Gullberg.

Nach einem ausgeglichenen Beginn (6:6/13.) humpelte auch Regisseurin Sonja Frey verletzt vom Feld. Sie war in vollem Tempo rüde gestoppt worden. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus gab es später Entwarnung: Sie trug lediglich eine starke Prellung des Schienbeins davon.

Für sie übernahm Kündig das THC-Zepter. Höhepunkt der ersten Halbzeit war die Parade mit anschließendem Treffer ins verwaiste Gehäuse durch Torhüterin Nicole Roth (15:12/28.). In der zweiten Hälfte rückte die umjubelte Eckerle zwischen die Pfosten und konnte unter anderem einen Siebenmeter entschärfen.

Most verkürzte dennoch zwischenzeitlich auf 21:23. Als Sara Rönningen zum 29:24 traf (55.), war die Entscheidung gefallen und alle THC-Feldspielerinnen hatten sich in die Torschützenliste eingetragen. Am häufigsten durften Lydia Jakubisova, Jennifer Rode, Johanna Stockschläder und Pichlmeier jubeln (je vier Tore).

„Es war noch recht zäh. Wir kommen ja auch erst gerade aus dem Athletiktraining“, sagte Müller und bemängelte zu wenig Intensität in allen Bereichen. Schon im zweiten Aufeinandertreffen soll dies besser werden.