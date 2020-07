Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfahrener Fußballer verstärkt SG Struth/Diedorf

Ein Transfercoup ist der SG Struth/Diedorf aus der Fußball-Landesklasse mit der Verpflichtung von Christoph Göbel gelungen. Der 31-Jährige Außenbahnspieler aus Volkerode war bis zuletzt in der Regionalliga bei Wacker Nordhausen am Ball und sammelte beim FC Rot-Weiß Erfurt, den Sportfreunden Siegen und dem FSV Zwickau reichlich Drittligaerfahrung. „Ich freue mich sehr nach meiner leistungssportlichen Laufbahn eine spannende sportliche Herausforderung in meiner Heimat gefunden zu haben. Das ambitionierte Projekt, die berufliche Perspektive und die Nähe zu meinem Wohnort haben mich letztlich überzeugt, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, sagte Göbel.

