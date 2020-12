Erfolgreichstes Thüringer Skisport-Paar feiert "120." im kleinen Kreis

Jubilarin Carola Jacob (links), hier bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo noch als Carola Anding, lief mit der DDR-Staffel weit am Podest vorbei.

Struth-Helmershof. Am heutigen Dienstag feiert das erfolgreichste Thüringer Skisport-Paar gemeinsam den 120. Geburtstag. Matthias Jacob, einer der weltbesten Biathleten der 1980er Jahre, ist bereits am 2. April 60 Jahre geworden. Seine Frau Carola, - 1980 gemeinsam mit Veronika Hesse erste Thüringer Skilanglauf-Olympiasiegerin - wird am 29. Dezember 60 Jahre alt.

Die große gemeinsame Geburtstags-Party hat allerdings die Corona-Pandemie verhindert. Der aus Tambach-Dietharz stammende Matthias musste aus seinem runden Geburtstag bereits im Frühjahr eine Familienfeier im nur kleinen Kreis machen. So wie rund neun Monate später auch Carola. "Feiern kann man nachholen und Reisen auch ins Jahr nach der Pandemie verschieben. Leben ist mehr als nur feiern", relativiert sie unaufgeregt.

Matthias Jacob war in den "Achzigern" ein Dauerbrenner mit Erfolgs-Garantie. Von 1981 bis 1987 kam er von allen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mit Medaillen nach Hause. Je dreimal wurde er in der Zeit Staffel-Weltmeister und WM-Zweiter. Dazu kam Olympia-Bronze 1984 im Sprint. Natürlich gehörte er gemeinsam mit Mathias Jung, Frank Ullrich und Bernd Hellmich auch dem Oberhofer-Staffel-Qartett an, das 1982 in Minsk als erste und bis heute immer noch weltweit einzige Vereinsstaffel, die WM-Gold erkämpfte.

Carola Jacob kam 1980 als Olympia-Elevin noch unter ihrem Mädchennamen Anding zum größten Erfolg ihrer Laufbahn. Beim Olympia-Einstand im Einzelrennen über 10 Kilometer lief sie mit Startnummer 1 zum zwölften Platz. Das reichte zum Staffel-Einsatz, auch wenn das erst nach heißen und kontroversen Diskussionen im Trainer-Kreis entschieden wurde. Die Oberwiesenthalerin Ute Nestler, Tochter des Langlauf-Cheftrainers und Teamchefs Heinz Nestler, war drei Tage zuvor über 5 Kilometer 16. geworden. Die bessere Einzelplatzierung brachte der Oberhoferin den Startplatz. "Erfahren habe ich das erst am Abend vor dem Staffelrennen", erzählt sie.

In der Staffel-Entscheidung über 4 x 5 Kilometer erwischte das komplette DDR-Quartett einen Glanztag. Startläuferin Marlies Rostock - 1979 zusammen mit Anding Staffel-Weltmeisterin der Junioren - wechselte zeitgleich mit der Russin Nina Baldytschewa als Erste. Carola Anding war deutlich Schnellste aller zweiten Läuferinnen und schickte die Zella-Mehliserin Veronika Hesse als Führende auf den dritten Abschnitt. Die aus dem Harz stammende große Kämpferin baute die Führung weiter aus. Barbara Petzold lief als ebenfalls Schnellste aller Schlussläuferinnen ungefährdet mit über einer Minute Vorsprung ins Ziel. Besser kann eine Staffel nicht laufen.

Neben dem Olympia-Gold wurde das Quartett auch noch als Weltmeister geehrt, denn die Olympia-Wettkämpfe 1980 wurden auch als Welmeisterschaften gewertet. Carola Anding und Veronika Hesse waren damit die ersten Thüringer Skilanglauf-Olympiasieger und Weltmeisterinnen. Die Zella-Mehliserin krönte den Triumph noch mit dem ersten WM-Einzeltitel für eine deutsche Langläuferin wenige Wochen später in Falun.

Den Weg zur Olympia-Berufung hatte sich Carola in ihrem Abi-Jahr 1979 mit tollen Ergebnissen bei den Junioren-Weltmeisterschaften im kanadischen Mont Sainte Anne (Provinz Quebec) freigemacht. Dort wurde sie Weltmeisterin mit der DDR-Staffel und WM-Dritte im Einzelrennen über 5 Kilometer. Zudem lief sie in dem Winter auch zu Bronze bei den DDR-Meisterschaften der Frauen und rückte in die Nationalmannschaft auf.

Später folgten noch drei zweite Plätz bei DDR-Meisterschaften der Frauen und Platz drei mit der DDR-Staffel bei den Weltmeisterschaften 1982 in Oslo. Die Olympischen Spiele 1984 in Sarajevo liefen die DDR-Frauen weit am Podest vorbei. Man hatte die Langlauf-Entwicklung hin zu heutigen Diagonalschritt verpasst.

1985 heirateten Carola und Matthias. 1987 beendete sie ihre aktive Laufbahn. Nach der Ausbildung zur Physiotherapeutin an der Medizinischen Fachschule in Bad Liebenstein und der Geburt ihrer Töchter Anne 1990 und Helene 1992 machte sich Carola in ihrem Elternhaus in Struth-Helmershof selbständig.

Ehemann Matthias, der zuvor als Diplomsportlehrer und Biathlontrainer tätig war, beendete 1995 die Umschulung und stieg in die Praxis seiner Frau ein. Bis heute betreiben Carola und Matthias die gemeinsame Praxis, in der in einer Vitrine auch etliche ihrer sportlichen Trophäen zu sehen sind.

"Unser Familienbetrieb funktioniert gut. Daran hat auch Corona nichts geändert, obwohl mir die gewohnte Geselligkeit doch etwas fehlte", bemerkt Carola. Zwar konnte Matthias sein vielfältiges Kursangebot von Trainingstherapie über Bewegungsgruppen, Rückenschulen, Schmerztherapie und Wirbelsäulengymnastik in diesem Jahr corona-bedingt nicht fortsetzen, doch die Praxis musste nie schließen. "Medizinisch vorordnete Behandlungen haben wir immer durchgeführt", erzählt Carola. Während des Lockdowns spürten wir ganz deutlich den Vorteil unseres Dorfes. Wir waren häufig im Garten, konnten die frische Luft bei Spaziergängen im nahen Wald geniesen, hatten viel weniger Einschränkungen als die Leute in den großen Städten", meint sie.

Inzwischen ist sie auch als Oma gefordert, sowohl im heimischen Struth-Helmershof als auch für das zweite Enkelkind in Erfurt. "Ich helfe, wenn ich gebraucht werde. Die paar Kilometer bis Erfurt sind ja keine große Hürde", bemerkt sie. Und sie hofft darauf, dass zu ihrem Sechzigsten die Enkel zu Besuch kommen können, zu einer coronabedingten Feier im engsten Familienkreis.