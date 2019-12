Erfurt electronic verliert: Ohne Annahme keine Ausnahme

Die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic mussten nach ihrem starken Saisonstart zuletzt etwas Federn lassen. Das zeigte sich auch beim ersten Rückrundenspiel beim TSV Ansbach: Den Zweitliga-Absteiger hatte der Aufsteiger beim Saisonstart noch mit 3:0 bezwungen, doch diesmal drehten die Fränkinnen den Spieß um, siegten mit 3:1 (19:25, 25:19, 25:20, 26:24) und zogen in der Tabelle an den Erfurterinnen, die nun Vierter sind, vorbei.

„Auch wenn wir jetzt mal ein paar Spiele verloren haben, ist das noch lange keine Krise“, gab sich SGE-Coach Alexander Metelski gelassen. „Wir haben einfach das Problem, dass uns in letzter Zeit immer mindestens zwei Spielerinnen des Stammsechsers fehlen.“

In Ansbach waren das mit Dominique Pfannschmidt und Caroline Kresse beide Außenangreiferinnen, die im Volleyball naturgemäß für die Annahme der gegnerischen Aufschläge hauptverantwortlich sind. Diese war dann auch der Schwachpunkt, der die Waage in einem engen Duell in Richtung der Ansbacherinnen neigte. Zwar sicherte sich der Liga-Neuling den ersten Satz mit 25:19, konnte aber in der Folge einfach nicht druckvoll genug agieren, um zu gewinnen. Zumindest einem Punkt waren die Gäste trotzdem nahe, als es im vierten Satz 24:24 stand. Doch Ansbach holte sich mit 26:24 die drei Zähler.