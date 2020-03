Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurt gegen Suhl: Volleyball-Thüringenderby nun komplett ohne Fans

Die Coronavirus-Krise legt auch den Thüringer Sport mehr und mehr lahm. Die Handball-Bundesliga der Frauen hat den kompletten Spieltag der 1. und 2. Liga am Wochenende abgesagt. Auch das Spiel des ThSV Eisenach in Bad Schwartau findet nicht statt. Im Volleyball wird der Spielbetrieb der 2. Bundesliga der Frauen und Männer sowie in allen Thüringer Ligen mit sofortiger Wirkung eingestellt. Basketball-Bundesliga und Thüringer Spielklassen unterbrechen die Saison.

Volleyball

1. Bundesliga, Frauen

Seit gestern Nachmittag steht fest: das Thüringenderby zwischen den Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt und dem VfB Suhl findet am Sonnabend (19 Uhr) in der Erfurter Riethsporthalle vor leeren Rängen statt. Nachdem ursprünglich 500 Zuschauer zugelassen werden sollten, entschied die Volleyball-Bundesliga (VBL), die noch ausstehenden Hauptrundenspiele ohne Zuschauer auszutragen.

Schwarz-Weiß-Präsident Michael Panse akzeptierte im Interesse des Gesundheitsschutzes den Schritt, zeigte sich aber „irritiert über die Art und Weise der Entscheidung“, nachdem man noch unmittelbar zuvor mit der Liga die Rahmenbedingungen abgesprochen hätte. Von den nur noch fünf ausstehenden Hauptrundenspielen waren die Partien in Vilsbiburg, Münster und Dresden durch die Kommunen ohnehin schon zu Geisterspielen erklärt worden. Nur in Schwerin und Erfurt sollte vor Publikum gespielt werden.

Der Aufwand für den Verein ist freilich nicht kleiner geworden, die Frage nach dem Träger der Kosten völlig offen. Auch wenn das „Sportliche etwas in den Hintergrund tritt“, so Panse, wollen die Schwarz-Weißen mit einem vollen Erfolg den Klassenerhalt sichern.

2. Bundesliga, Männer

Betroffen von der Entscheidung sind auch die Männer des VC Gotha. Die Heimspiele des Zweitligisten am Sonnabend gegen Kriftel und am Sonntag gegen Frankfurt sind hinfällig geworden.

Fußball

3. Liga

Nachdem der DFB die kommenden beiden Spieltage abgesagt hatte, fällt am Sonntag das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC aus.

Regionalliga Nordost

Fußball, aber ohne Zuschauer – so heißt es am heutigen Freitag in Nordhausen. Der Fußball-Regionalligist, der wegen Erfurts Rückzug aus der Liga spielfrei ist, testet ab 15.30 Uhr auf dem Trainingsplatz gegen den Drittligisten Hallescher FC. Wegen der Coronavirus-Situation wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden. „Es kommt leider niemand rein. Wir werden Ordner an den Eingängen postieren“, sagte Teamchef Tino Berbig.

Wacker hatte sich nach dem erneuten Ausfall der Partie in Bischofswerda nach einem Testspielpartner umgesehen. „Am Mittwoch hat sich Halle gemeldet, nachdem die nächsten Drittliga-Spieltage abgesagt worden sind. Das ist für uns eine schöne Herausforderung“, so Berbig. Ob die zum vierten Mal angesetzte Nachholpartie gegen Babelsberg am Dienstag (19 Uhr) mit oder ohne Fans in Nordhausen stattfinden kann, ist noch offen.

Länderspiel

Abgesagt ist seit gestern auch das U20-Länderspiel Deutschland – Italien, das am 27. März in Erfurt stattfinden sollte.

Handball

1. Bundesliga, Frauen

Die zunächst zum Geisterspiel ohne Zuschauer erklärte Bundesligapartie des Thüringer HC gegen Bietigheim am heutigen Freitag findet nun doch nicht statt. „Wir sind froh über diese einheitliche Regelung“, sagte THC-Manager Maik Schenk: „Es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, wenn ein Spiel ohne Zuschauer stattfindet, das andere wiederum mit Fans und eine weitere Partie ausfällt.“ Wann die Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest. „Über das weitere Vorgehen bezüglich eines Nachholtermins entscheidet der Vorstand in Absprache mit den Vereinen in der kommenden Woche“, heißt es.

Für den Thüringer HC wäre ein Geisterspiel eine enorme finanzielle Belastung gewesen. Schenk hatte ein mögliches Defizit mit 30.000 Euro beziffert. Der Ausfall wäre deshalb so hoch gewesen, weil zu den ohnehin fehlenden Zuschauereinnahmen auch noch die Live-Übertragung bei Eurosport hinzugekommen wäre. Für die Kosten der Produktion hätte der Thüringer HC aufkommen müssen.

Das nächste Punktspiel für den THC stünde am 4. April in der Riethsporthalle gegen die HSG Blomberg-Lippe auf dem Plan. Aber auch dann gilt noch immer das vom Land Thüringen bis 10. April verfügte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern.

2. Bundesliga, Männer

Eine Spielabsage gab es auch für die Eisenacher ThSV-Handballer, die am heutigen Freitag beim VfL Lübeck-Schwartau antreten sollten. Den Ticketverkauf für das Zweitliga-Heimspiel gegen den EHV Aue am 28. März hat der ThSV vorerst eingestellt.

Basketball

2. Bundesliga, Pro A

Weil der 30. Spieltag in der Pro A sowie die Playoff- und Playdown-Spiele der Pro B ausgesetzt wurden, gibt es für die Männer von Science City Jena und den Erfurter Löwen Zwangspausen. Eigentlich wollten die Jenaer bei Schlusslicht Ehingen den dritten Tabellenplatz festigen. Doch Trainer Steven Clauss befürwortet die Absage: „Hier hat die Liga sehr gut gehandelt, nicht überhastet reagiert. Bei einer Versammlung am Montag mit den Vereinen soll eine Lösung gefunden werden.“

Für den erfahrenen Trainer ist die aktuelle Problematik ein Novum in seiner Karriere. „Das habe ich noch nicht erlebt. Die Sorge der Menschen ist berechtigt. Ich glaube aber nicht, dass die Sportevents die entscheidenden Faktoren bei der Bekämpfung von Corona sind“, sagt Clauss. Mit der Mannschaft möchte er durch gezieltes Training die Intensität hochhalten. Er glaubt, dass man ein, zwei Nachholspiele in den Spielplan integrieren könnte. „Der schlimmste Fall wäre ein Saisonende ohne Auf- und Absteiger. Dies bedeutet sportlich und wirtschaftlich herbe Verluste.“

2. Bundesliga, Pro B

In den Playdowns der Pro B fällt das für Sonntag geplante Heimspiel der Erfurter Löwen gegen die TSV Oberhaching Tropics aus.