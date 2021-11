Erfurt Nords Pokalkracher findet mit 2G-Regel statt

Erfurt. Zum Landespokal-Viertelfinale zwischen dem FC Erfurt Nord und dem FC Carl Zeiss Jena am Samstag erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Maximal sind 700 Zuschauer erlaubt.

Das Duell im Viertelfinale des Fußball-Landespokals zwischen Thüringenligist FC Erfurt Nord und Regionalligist FC Carl Zeiss Jena am Samstag (13.30 Uhr, Sportplatz Grubenstraße) findet definitiv mit 2G-Regel statt, das heißt nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt. Damit erhöht sich die Zuschauerkapazität auf 700.

Der Kartenvorverkauf startete am Dienstag. In der Gaststätte des Sportlerheims in der Grubenstraße können bis Freitag (täglich 17-20 Uhr), bei Raum-Immobilien (Johannesstraße 165) am Freitag 10-12 Uhr Karten erworben werden (10 Euro normal/8 Euro ermäßigt). Sollte es Restkarten geben, werden diese an der Tageskasse verkauft.