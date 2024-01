Erfurter Basketball Löwen gewinnen gegen Orange Academy aus Ulm mit 82:73

Erfurt Die Erfurter Basketballer erweisen sich einmal mehr als die Könige der zweiten Halbzeit und entscheiden einen wahren Krimi für sich.

Mit einem Erfolg gleich zu Jahresbeginn kann ein Leistungssportler im Meisterschaftskampf seine Biokurve nachhaltig zum Positiven beeinflussen. Dachten sich auch die Erfurter Basketball Löwen und fegten im ersten Spiel des Jahres Orange Academy - das Farmteam des Deutschen Meisters Ratiopharm Ulm - vom Parkett. Denkste. Zur Halbzeit, die mit einem wahren Fehlwurffestival auf beiden Seiten begonnen hatte, sah alles nach schlechter Biokurve für die Hausherren aus.

Es dauert drei Minuten und sieben Sekunden, ehe sich die 1019 Besucher, die auf den ersten Korb warten müssen, um aus dem Stand- in den Sitzmodus wechseln zu dürfen, erlöst wurden. Tyseem Lyles traf per Dreier. In einem körperbetonten, rasanten ersten Durchgang hatte das junge Team aus Ulm - der Älteste war gerade mal 23 - mehrere Trümpfe, die stachen. Die Löwen hingegen ließen viel Präzision und zuweilen auch Konzentration vermissen. Die Gäste legten einen 8er-Lauf hin. Erst ein Dreier von Jan Heber ließ den Tabellenzweiten auf einen Punkt heranrobben (12:13/7.). Dann ein starkes Zusammenspiel Leo Döring- Musa Abra - 14:15 (10.).

Viertel zwei begann mit einer Schrecksekunde - Musa Abra musste am Knie verletzt das Spielfeld verlassen. Dann kam die Fehlwurfhexe bei den Löwen zu ihrem zweiten Auftritt. In der 15. Minute leuchtete ein 22:30 von der Anzeigetafel. Zwei Minuten später ein denkwürdiger Moment. In nur fünf Sekunden gelangen Erfurt fünf Punkte. Nach Hebers Dreier sofort ein listiger Steal von Leo Döring gekrönt von zwei Punkten - 31:32 (17.). So schnell geht’s. Es wurde ein ständiges Auf und Ab bis zum Pausenstand von 36:44. Bis dahin hatten die Löwen nicht einmal geführt. Es sollte ein echter Krimi werden.

Um es vorwegzunehmen: am Ende stand die Halle Kopf und die Löwen hatten erneut ihren Ruf als „Könige der zweiten Halbzeit“ gegen den Tabellenvierten unter Beweis gestellt. Doch bis zum 82:73-Endstand hatten sie ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Im dritten Viertel schienen sie ihren Faden gefunden zu haben. 25. Minute - erstmalige Führung mit 46:44 durch einen Dreier von Lyles, der gleich noch zwei Punkte hinterherschickte und Lorenz Schiller zu einem Dreier ermutigte: 51:44. Dann hatte die Fehlwurfhexe ihren nächsten Auftritt und plötzlich war Ulm wieder auf zwei Punkte heran (28.). Es folgte eine Schwächephase der Gäste und einige Entscheidungen der unsicheren Referees gegen sie. Das nutzte Youngster Tim Herzog und traf. Fünf Minuten vor Ultimo aber wieder 65:65. Ein ewiges Hin und Her, ehe die Erfurter sukzessive ihren Vorsprung durch ein konsequentes Bekämpfen des Widersachers absicherten und den Sieg dann doch im Sack, ihre Position als Tabellenzweiter manifestiert und ihre Biokurve ins Positive gedreht hatten.