Erfurter Boxer Bakaev schreibt Geschichte

Saarbrücken. Djabrail Bakaev (PSV Erfurt) holt seinen seinen dritten deutschen Meistertitel in elf Monaten. Das gelang zuvor noch keinem Thüringer Boxer. Nun scheinen Nationalteam und Olympia möglich.

Während in Thüringen die zweite Herbstferienwoche lief, startete Djabrail Bakaev mit seinem Trainer Frank Nordmann zu seiner dritten deutschen Meisterschaft innerhalb von nur elf Monaten. Diesmal war er bei der U22-DM in Saarbrücken dabei – das erste Mal unter den Männern, das erste Mal ohne Kopfschutz. Nachdem er im November 2022 in Köln bei der U18 den ersten Titel holte und im Juni 2023 bei der U19 in Eisenhüttenstadt erneut Gold im Halbmittelgewicht (bis 71 kg) gewann, war er in Saarbrücken eher Außenseiter.

Doch der ehrgeizige Bakaev wollte es allen wieder zeigen. Und das, obwohl er mit seinen 18 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer war. Das Los bescherte ihm gleich im ersten Kampf am Mittwoch den amtierenden deutschen Meister des Vorjahres, Baris Kütük vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Mit dem bestmöglichen Punktrichterergebnis von 5:0 schaffte Bakaev die große Überraschung und gewann.

Am Donnerstag knüpfte er nahtlos daran an und besiegte Aleksandr Fedotov vom Landesverband Sachsen-Anhalt ebenfalls mit 5:0. Es folgte ein Freilos, da sein nächster Gegner, Toni Schmädicke vom Olympiastützpunkt Frankfurt/Oder, verletzungsbedingt vom Arzt aus dem Wettkampf genommen wurde. Die Verschnaufpause wurde mit einer kleinen Einheit Hand-Auge-Koordination beim Minigolf und einer Runde Kartfahren als Motivation fürs Finale am Samstag genutzt.

Dort traf er auf Michael Siemens vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und das Unglaubliche sollte tatsächlich wahr werden. Bakaev boxte vom Feinsten und wurde wieder mit dem höchsten Ergebnis von 5:0-Richterstimmen belohnt.

Damit stand fest: Er hatte erneut Gold gewonnen und der Abteilung Boxen im PSV Erfurt den dritten deutschen Meistertitel binnen elf Monaten beschert. „Das hat in der bisherigen Vereinsgeschichte vor ihm noch keiner geschafft und auch in Thüringen ist er damit einzigartig. Einfach nur bombastisch“, jubelte sein Trainer Frank Nordmann.

Nicht nur das: Der Erfurter, der noch immer auf seinen deutschen Pass wartet, ist erneut dem anwesenden Bundestrainer Andreas Schulze und dem Sportdirektor des Deutschen Boxsport-Verbandes Michael Müller ins Auge gefallen. Plötzlich stehen sogar Begriffe wie Olympische Spiele oder Nationalmannschaft im Raum. Von Glückwünschen und Respektbekundungen vor Ort und während der Heimfahrt überhäuft, kam ein hundemüder, geschaffter und stolzer Djabrail Bakaev am späten Samstagabend heim – und steht nun schon wieder motiviert in der Trainingshalle.